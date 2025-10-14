تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 12 سفينة وتم تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و952 شاحنة و125 سيارة.

وأفاد المركز - في بيان اليوم الثلاثاء - بأن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع و337 شاحنة و52 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15 ألف طن بضائع و615 شاحنة و73 سيارة.. وغادرت ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهي (Pelagos Express وPoseidon Express والحرية) لافتا إلى أن ميناء نويبع شهد تداول 3 آلاف و900 طن بضائع و362 شاحنة؛ من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي (سينا والحسين ونيوعقبة).

وأشار إلى أن مواني الهيئة سجلت وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.

