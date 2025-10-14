بمشاركة أكثر من 800 شخص.. تقديم رسائل توعية صحية للأمراض المتوطنة للسودانيين بأسوان

قالت مدير مكتب أسوان بمؤسسة "مصر بلا مرض" للرعاية الصحية الدكتورة مريم الألفي إنه في إطار جهود الدولة لتقديم الدعم النفسي والإجتماعي والصحي لأسر الوافدين تم تنفيذ 5 لقاءات للتوعية الصحية، بمكتبة مصر العامة وقرى دار السلام والمالكي بنصر النوبة، بمشاركة أكثر من 800 شخص ما بين سيدات ورجال وأطفال من الوافدين السودانيين، من خلال تقديم رسائل توعية صحية، للأمراض المتوطنة من بينها الملاريا.

جاء ذلك خلال اختتام المؤسسة لبرنامج اللقاءات التوعوي للوافدين من الأشقاء السودانيين بأسوان، والذي استمر لمدة 3 أيام في إطار برنامجها التوعوي "وعي وحياة "، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، لتقديم الخدمات المتنوعة للقادمين من أبناء السودان الشقيق، ودول الجوار.

وأوضحت الدكتورة مريم الألفي أن برنامج التوعية تضمن 3 محاور أساسية، هي التوعية عن مرض الملاريا وطرق الإصابة به وكيفية الوقاية ومكافحة الحشرات المتسببة في انتقاله، في ظل هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تعرضت لها أجزاء كبيرة من السودان، كما تم توزيع أدوات تعقيم ومبيدات حشرية لمقاومة البعوض الناقل لمرض الملاريا، وأما عن المحور الثاني فكان عن الإسعافات الأولية وتم تقديمه بصورة ترفيهية من خلال كرنفال خاص للأطفال، فيما تمثل المحور الأخير عن مرض قرحة المعدة وأسبابها وكيفية الحماية من الإصابة بها.

وأضافت أن مؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية، تحرص في المقابل، على تنفيذ العديد من برامج التوعية تأكيدا على أن الوقاية خير من العلاج، حيث من المقرر أن تطلق المؤسسة مبادرة جديدة خلال شهر نوفمبر القادم تحت عنوان، (حدوتة صحية) للأطفال من عمر 3 أعوام وحتى 15 عاما لغرس القيم الصحية.