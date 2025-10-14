قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة أكثر من 800 شخص.. تقديم رسائل توعية صحية للأمراض المتوطنة للسودانيين بأسوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ

   قالت مدير مكتب أسوان بمؤسسة "مصر بلا مرض" للرعاية الصحية الدكتورة مريم الألفي إنه في إطار جهود الدولة لتقديم الدعم النفسي والإجتماعي والصحي لأسر الوافدين تم تنفيذ 5 لقاءات للتوعية الصحية، بمكتبة مصر العامة وقرى دار السلام والمالكي بنصر النوبة، بمشاركة أكثر من 800 شخص ما بين سيدات ورجال وأطفال من الوافدين السودانيين، من خلال تقديم رسائل توعية صحية، للأمراض المتوطنة من بينها الملاريا.
جاء ذلك خلال اختتام المؤسسة لبرنامج اللقاءات التوعوي للوافدين من الأشقاء السودانيين بأسوان، والذي استمر لمدة 3 أيام في إطار برنامجها التوعوي "وعي وحياة "، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، لتقديم الخدمات المتنوعة للقادمين من أبناء السودان الشقيق، ودول الجوار.
وأوضحت الدكتورة مريم الألفي أن برنامج التوعية تضمن 3 محاور أساسية، هي التوعية عن مرض الملاريا وطرق الإصابة به وكيفية الوقاية ومكافحة الحشرات المتسببة في انتقاله، في ظل هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تعرضت لها أجزاء كبيرة من السودان، كما تم توزيع أدوات تعقيم ومبيدات حشرية لمقاومة البعوض الناقل لمرض الملاريا، وأما عن المحور الثاني فكان عن الإسعافات الأولية وتم تقديمه بصورة ترفيهية من خلال كرنفال خاص للأطفال، فيما تمثل المحور الأخير عن مرض قرحة المعدة وأسبابها وكيفية الحماية من الإصابة بها.
وأضافت أن مؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية، تحرص في المقابل، على تنفيذ العديد من برامج التوعية تأكيدا على أن الوقاية خير من العلاج، حيث من المقرر أن تطلق المؤسسة مبادرة جديدة خلال شهر نوفمبر القادم تحت عنوان، (حدوتة صحية) للأطفال من عمر 3 أعوام وحتى 15 عاما لغرس القيم الصحية.

السودانيين أسوان لتوعية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج ينفذ أحكام القضاء لصالح الإداريين ويؤكد: احترام القانون التزام دستوري وأخلاقي

جانب من الندوة

المستقبل الوظيفي في ظل الذكاء الاصطناعي.. ندوة بآداب بنها

محافظ الشرقية

منظومة الشكاوى الحكومية بالشرقية تستجيب لـ 2518 شكوى وطلبا خلال شهر سبتمبر الماضي

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة مواقع تجميع وحصاد محصول الأرز بديرب نجم

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

نوبات غضب الأطفال أثناء الواجبات المدرسية.. أسبابها وحلول فعالة للتعامل معها بهدوء

طرق للسيطرة على نوبات غضب الأطفال أثناء حل الوجبات المدرسية
طرق للسيطرة على نوبات غضب الأطفال أثناء حل الوجبات المدرسية
طرق للسيطرة على نوبات غضب الأطفال أثناء حل الوجبات المدرسية

محافظ الشرقية يطمئن على إنتهاء أعمال رفع كفاءة نفق "حسن صالح"

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

5 خطوات مذهلة لتنظيف الأواني المحروقة بسهولة.. دون فرك أو مواد كيميائية

خطوات تنظيف الأواني المحروقة
خطوات تنظيف الأواني المحروقة
خطوات تنظيف الأواني المحروقة

فيديو

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد