أسوشيتيد برس تبرز تصريحات الرئيس السيسي الفرصة الأخيرة للسلام بالمنطقة
بعد دعوة المجلس للانعقاد.. من يرأس الجلسة الافتتاحية للشيوخ
في ذكرى معركة المنصورة.. يوم سطر فيه نسور الجو المصريون ملحمة النصر في سماء الوطن
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
محافظات

14 ألف راكب يصلون ميناء الإسكندرية على السفينة السياحية "Norwegian Viva"

أ ش أ

وصلت السفينة السياحية "Norwegian Viva" إلى ميناء الإسكندرية، قادمة من ميناء ليماسول القبرصي، وعليها 4674 راكبا، من بينهم 3203 سائحين.

وقال المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، في بيان، اليوم "الثلاثاء" إنه من المقرر مغادرة السفينة الميناء، مساء اليوم، متجهة إلى ميناء هيراكليون اليوناني.

يذكر أن هذه هي الرحلة الثالثة للسفينة "Norwegian Viva" التي تصل إلى ميناء الإسكندرية خلال ثلاث أسابيع تقريبا، حيث سبق وأن وصل إلى ميناء الإسكندرية 4554 راكبا، 23 سبتمبر الماضي، وعدد 4670 راكبا، يوم 1 أكتوبر الجاري، على نفس السفينة، وبذلك يكون إجمالي الركاب التي أقلتهم السفينة إلى ميناء الإسكندرية خلال تلك الفترة 13 ألفا و898 راكبا.

وأضاف بيرقع، أنه كان في استقبال السفينة عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وحرصت الهيئة على تأمين وصول السفينة ومرافقتها منذ دخول الميناء عبر القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين، مع متابعة دقيقة من برج الإرشاد الراداري لحركة السفن لضمان أعلى درجات السلامة.

كما تم استقبال الركاب بمعرفة الإدارة العامة لحركة الركاب وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر في دقائق معدودة، ليبدأوا برنامجهم السياحي لزيارة أبرز المعالم السياحية والتاريخية والثقافية في مصر.

جانب من الاجتماع

الضرائب: لا نية لإلغاء غرامات التأخير.. واللائحة التنفيذية للقانون 157 خلال ساعات

فتح الله فوزي

الجمعية المصرية اللبنانية تشيد بدبلوماسية الرئيس السيسي: مصر جسر للتواصل بين الشرق والغرب

عمرو فتوح

عمرو فتوح: اتفاق غزة من شرم الشيخ إنجاز دبلوماسي وتاريخي لمصر بقيادة الرئيس السيسي

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة مواقع تجميع وحصاد محصول الأرز بديرب نجم

نوبات غضب الأطفال أثناء الواجبات المدرسية.. أسبابها وحلول فعالة للتعامل معها بهدوء

محافظ الشرقية يطمئن على إنتهاء أعمال رفع كفاءة نفق "حسن صالح"

5 خطوات مذهلة لتنظيف الأواني المحروقة بسهولة.. دون فرك أو مواد كيميائية

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

