14 ألف راكب يصلون ميناء الإسكندرية على السفينة السياحية "Norwegian Viva"

وصلت السفينة السياحية "Norwegian Viva" إلى ميناء الإسكندرية، قادمة من ميناء ليماسول القبرصي، وعليها 4674 راكبا، من بينهم 3203 سائحين.

وقال المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، في بيان، اليوم "الثلاثاء" إنه من المقرر مغادرة السفينة الميناء، مساء اليوم، متجهة إلى ميناء هيراكليون اليوناني.

يذكر أن هذه هي الرحلة الثالثة للسفينة "Norwegian Viva" التي تصل إلى ميناء الإسكندرية خلال ثلاث أسابيع تقريبا، حيث سبق وأن وصل إلى ميناء الإسكندرية 4554 راكبا، 23 سبتمبر الماضي، وعدد 4670 راكبا، يوم 1 أكتوبر الجاري، على نفس السفينة، وبذلك يكون إجمالي الركاب التي أقلتهم السفينة إلى ميناء الإسكندرية خلال تلك الفترة 13 ألفا و898 راكبا.

وأضاف بيرقع، أنه كان في استقبال السفينة عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وحرصت الهيئة على تأمين وصول السفينة ومرافقتها منذ دخول الميناء عبر القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين، مع متابعة دقيقة من برج الإرشاد الراداري لحركة السفن لضمان أعلى درجات السلامة.

كما تم استقبال الركاب بمعرفة الإدارة العامة لحركة الركاب وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر في دقائق معدودة، ليبدأوا برنامجهم السياحي لزيارة أبرز المعالم السياحية والتاريخية والثقافية في مصر.