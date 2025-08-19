قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنقذزه.. حسام المندوة يستغيث: الزمالك بينهار بسبب أرض 6 أكتوبر
تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري
انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء
إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو
ترامب: ستكون هناك ضمانات لأوكرانيا لكن بعيدا عن الناتو
مفكر مغربي: صمود أهل غزة معجزة.. وما يحدث فى فلسطين عار على الإنسانية.. ويؤكد: إسرائيل تستخدم الذكاء الاصطناعي لق.تل الأبرياء
ترامب: من المحتمل أن بوتين لا يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا
ماذا قالت لورا راقصة الساحل الشمالي بعد القبض عليها؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

قانون التعليم الجديد.. شروط استمرار المعلمين في العمل بعد المعاش

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
رشا عوني

تعديلات قانون التعليم الجديد.. من الأمور التي تشغل بال الطلبة وأولياء الأمور وحتى المعلمون مؤخراً، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون التعليم الجديد و تصديق الرئيس السيسي على القانون . 

ونظم قانون التعليم الجديد عمل المعلمون بعد التقاعد، حيث أتاح إمكانية مد خدمتهم لمدة ٣ سنوات ولكن بشروط محددة وضعها قانون التعليم الجديد، وهو ما نستعرضه لكم مفصلا في السطور التالية .. 

مد خدمة المعلمين ٣ سنين

المادة (88) أقرت بقاء عضو هيئة التعليم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ سن التقاعد خلاله، مع إمكانية مد الخدمة حتى 3 سنوات في التخصصات التي تحتاجها الوزارة، مع احتفاظه بكامل الأجر وحقوقه التأمينية.

ويكون قرار المد سنويًا بناءً على تقارير الأداء والكفاءة، مما يضمن أن يبقى في الخدمة فقط من يستطيع الاستمرار بكفاءة عالية.

وزير التربية والتعليم 

شروط بقاء المعلمين في العمل في قانون التعليم الجديد 

وفقًا لما جاء في نصوص القانون الجديد، فإن استمرار المعلم في العمل بعد بلوغ سن التقاعد (60 عامًا) يكون بشروط محددة، أبرزها:

  • أن يكون المعلم في حالة صحية جيدة تسمح له بأداء مهامه داخل الفصل.
  • أن يكون سجله الوظيفي خاليًا من المخالفات الإدارية أو الجزاءات الكبرى.
  • أن يثبت التزامه بالانضباط وحسن الأداء طوال فترة خدمته.
  • أن توافق الجهات المختصة داخل وزارة التربية والتعليم على طلب المد.
  • أن تكون الحاجة قائمة بالفعل في التخصص أو المادة التي يدرّسها المعلم.

أجر المعلمين بعد مد الخدمة

وفقاً لقانون التعليم الجديد فإن المعلمين الذين يتم مد خدمتهم يحصلون على نفس المزايا المالية والبدلات التي كانوا يتقاضونها قبل بلوغ المعاش، دون أي انتقاص من حقوقهم. 

كما أن هذه الفترة تحتسب ضمن سنوات الخدمة الفعلية بما ينعكس إيجابًا على حساب المعاش النهائي.

قانون التعليم الجديد تعديلات قانون التعليم الجديد وزير التربية والتعليم شروط استمرار المعلمين في العمل بعد المعاش تطبيق نظام البكالوريا

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

أرشيفية

عائلات المحتجزين تتحدّى اليمين المتطرف وتدعو ليوم تشويش وطني في القدس المحتلة

صورة أرشيفية

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية تزداد تدهورا في قطاع غزة

العاهل الأردني

العاهل الأردني يشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

بالصور

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

