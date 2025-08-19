قانون التعليم الجديد.. شروط استمرار المعلمين في العمل بعد المعاش

تعديلات قانون التعليم الجديد.. من الأمور التي تشغل بال الطلبة وأولياء الأمور وحتى المعلمون مؤخراً، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون التعليم الجديد و تصديق الرئيس السيسي على القانون .

ونظم قانون التعليم الجديد عمل المعلمون بعد التقاعد، حيث أتاح إمكانية مد خدمتهم لمدة ٣ سنوات ولكن بشروط محددة وضعها قانون التعليم الجديد، وهو ما نستعرضه لكم مفصلا في السطور التالية ..

مد خدمة المعلمين ٣ سنين

المادة (88) أقرت بقاء عضو هيئة التعليم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ سن التقاعد خلاله، مع إمكانية مد الخدمة حتى 3 سنوات في التخصصات التي تحتاجها الوزارة، مع احتفاظه بكامل الأجر وحقوقه التأمينية.

ويكون قرار المد سنويًا بناءً على تقارير الأداء والكفاءة، مما يضمن أن يبقى في الخدمة فقط من يستطيع الاستمرار بكفاءة عالية.

وزير التربية والتعليم

شروط بقاء المعلمين في العمل في قانون التعليم الجديد

وفقًا لما جاء في نصوص القانون الجديد، فإن استمرار المعلم في العمل بعد بلوغ سن التقاعد (60 عامًا) يكون بشروط محددة، أبرزها:

أن يكون المعلم في حالة صحية جيدة تسمح له بأداء مهامه داخل الفصل.

أن يكون سجله الوظيفي خاليًا من المخالفات الإدارية أو الجزاءات الكبرى.

أن يثبت التزامه بالانضباط وحسن الأداء طوال فترة خدمته.

أن توافق الجهات المختصة داخل وزارة التربية والتعليم على طلب المد.

أن تكون الحاجة قائمة بالفعل في التخصص أو المادة التي يدرّسها المعلم.

أجر المعلمين بعد مد الخدمة

وفقاً لقانون التعليم الجديد فإن المعلمين الذين يتم مد خدمتهم يحصلون على نفس المزايا المالية والبدلات التي كانوا يتقاضونها قبل بلوغ المعاش، دون أي انتقاص من حقوقهم.

كما أن هذه الفترة تحتسب ضمن سنوات الخدمة الفعلية بما ينعكس إيجابًا على حساب المعاش النهائي.