قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يونيسف: إعلان المجاعة في غزة إقرار قانوني بعمق الكارثة الإنسانية
يونسيف: غزة تحولت إلى أسوأ مكان في العالم للأطفال بالعصر الحديث
صداقة أم زواج؟.. عودة شيرين لـ حسام حبيب
غزة تستغيث.. الأمم المتحدة تعلن المجاعة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط.. والعالم أمام اختبار أخلاقي وسياسي حاسم
المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: إعلان الأمم المتحدة تفشي المجاعة بغزة مؤشر خطير
تركيب عدادات الكهرباء لـ2856 وحدة بمشروع الـ607 عمارات إسكان اجتماعي
السفير حسام زكي: التحركات الإسرائيلية في غزة مرفوضة وتعيدنا إلى ما قبل 2005
كليات ومعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بجميع المحافظات
اللهم بلَّغت| كواليس عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. وسر مكالمة الفنانة الأخيرة
لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم
ما ينفعش حد يحسه.. حسام موافي: كل أب عنده ابن مقرب لكن ده جُوّا القلب
استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم التزوير للحصول على معاش؟.. الإفتاء: هذه الأموال حرام ويجب إعادتها

أموال المعاش
أموال المعاش
أحمد سعيد

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من شخص حصل على معاش بعد تقديم أوراق تدعي مرضه بينما هو سليم، مؤكدًا أن هذا الفعل مخالف للشريعة الإسلامية ويستلزم التصحيح.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن القضية تحتوي على عدة مخالفات شرعية خطيرة وهي الكذب والادعاء بالمرض سواء بالكلام أو بالأوراق يعد كذبًا صريحًا، وهو محرم شرعًا، كذلك تقديم أوراق مزورة للحصول على المعاش يشبه شهادة الزور، التي حذر النبي ﷺ منها وجعلها من أشد أنواع الكذب، وأيضا الأموال التي تم الحصول عليها بناءً على الكذب والتزوير تعتبر حرامًا لأنها لم تُستحق بطريقة صحيحة وفق الشريعة، وبالتالي يجب إخراجها وإعادتها للجهة المعنية.

أمين الإفتاء: تصحيح الخطأ واجب شرعي

وأشار أمين الإفتاء إلى كيفية تصحيح الأمر، قائلًا إنه ينبغي مراجعة الجهات المعنية والإقرار بالحقيقة بأن الشخص لم يكن مريضًا، وإعادة المستحقات للجهة المانحة، وبعد ذلك يمكن الحصول على المعاش بشكل رسمي وحلال بعد استيفاء الشروط الصحيحة.

وشدد أمين الإفتاء على أن تصحيح الخطأ واجب شرعي، موضحًا أن الالتزام بالصدق والأمانة في المعاملات المالية هو أساس العيش وفق الشريعة الإسلامية، وأن التعامل بأموال حلال يحفظ البركة والطمأنينة في الحياة.

وأكد أن هذا التوجيه يأتي في إطار مسؤولية كبيرة على الإنسان لضمان أن يكون كل ما يناله حلالًا، ولتجنب الدخول في مخالفات كبرى مثل الكذب والتزوير واستحقاق الأموال بغير وجه حق.

الشيخ حسن اليداك دار الإفتاء الإفتاء معاش حكم التزوير للحصول على معاش التزوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء.. قصة وفاة شروق المسلماني

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟

ترشيحاتنا

شيري تيجو 8

بـ 7 مقاعد.. سعر شيري تيجو 8 موديل 2024 أعلى فئة

جوجل

ملخص حدث Made by Google 2025 في 10 نقاط.. أبرز ما كشفت عنه جوجل الليلة

Pixel 10

جوجل تكشف عن أقوى ميزات الذكاء الاصطناعي في Pixel 10.. إليك أبرزها

بالصور

يجب تجنبها.. أخطاء شائعة أثناء تخليل الزيتون التفاحي تجعله يفسد

طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي
طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي
طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي

التغذية الموجهة ضد التهاب المفاصل .. أطعمة تقلل الألم وتعزز صحة الغضاريف

أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل

تظهر على الوجه.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول

علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه

لمواجهة الطقس الحار.. أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد