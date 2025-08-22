قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

حكم إفشاء السر دون قصد.. أمين الإفتاء: يجب التوبة إلى الله والاستغفار

الإفتاء
الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول شخص كان محلفًا بعدم إفشاء سر، لكنه أثناء حديثه مع أخته ذكر الموضوع دون قصد، مؤكدًا أن حفظ السر واجب شرعي وأن النبي ﷺ أوصى بحفظ الحديث والأمانة، وقال: «إذا حدثك أخوك بحديث والتفت وخنت هذا الحديث كنت خائنًا للأمانة».

أمين الإفتاء: الإفشاء بالسر يُعد خيانة للأمانة

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن حفظ السر كان منهجًا عند الصحابة ونساء النبي ﷺ. 

واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بسيرة السيدة فاطمة رضي الله عنها وسيدنا أنس رضي الله عنه، اللذين التزما بحفظ الأسرار حتى لو كانت بسيطة أو تتعلق بالنبي ﷺ، مؤكدًا أن الإفشاء بالسر يُعد خيانة للأمانة.

وأشار أمين الإفتاء إلى أن الإنسان إذا وقع في إفشاء السر بدون قصد، فإن ذلك يُعد خطأ غير مقصود، ويكون الواجب عليه الاستغفار والتوبة إلى الله، مع الحرص في المستقبل على عدم تكرار هذا الخطأ، مستشهدًا بأن التوبة والاستغفار كفيلة بمحو الذنب إذا لم يكن هناك قصد أو تعمد.

وشدد أمين الإفتاء على أهمية الانتباه على أثناء الحديث مع الآخرين، وتفادي ذكر أسرار أو مواضيع تم الاتفاق على كتمانها، مع الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يغفر الزلات عن غير قصد إذا صاحبتها توبة صادقة واستغفار.

الشيخ حسن اليداك أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء أمين الإفتاء حكم إفشاء السر دون قصد حكم إفشاء السر إفشاء السر

