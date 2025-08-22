حكم رفع الإصبع في التشهد.. الإفتاء توضح

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه حول حكم رفع الإصبع أثناء التشهد في الصلاة، وذلك خلال استضافته ببرنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس.

وأوضح عثمان أن رفع الإصبع في التشهد يُعد هيئة من هيئات الصلاة، ومن تركها فصلاته صحيحة ولا تبطل، لافتًا إلى أنها مثل رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، فمن لم يرفع يديه فصلاته صحيحة.

وأضاف أمين الفتوى أن الإشارة بالإصبع أثناء التشهد مسألة خلافية بين الفقهاء، فمنهم من اعتبرها هيئة، وبالتالي فإن الإتيان بها أو تركها كلاهما لا يؤثر على صحة الصلاة، مؤكدًا أن المقصود هو تمام الأركان والاطمئنان فيها.

وأشار إلى أن مثل هذه الهيئات تعكس جماليات الصلاة وكمالها، لكن لا يترتب على تركها بطلان أو فساد، فالمهم أن يؤدي المسلم صلاته بخشوع واستقرار.