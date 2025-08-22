ما حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور؟ حيث إن الكثير من الناس يعتادون على زيارة قبور أحبائهم والدعاء لهم وقراءة القرآن على قبرهم في يوم الجمعة، ويرغب عدد كبير من الناس في معرفة حكم الشرع الصحيح حول زيارة القبور يوم الجمعة، لذا نعرض لكم ما ارتأته دار الإفتاء المصرية في السطور التالية.

حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور

كشفت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي حول جواز تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور وما إذا كان لهذا اليوم فضل خاص في الزيارة.

وأكدت دار الإفتاء أن زيارة القبور مستحبة في أيام معينة اختصها الله بفضل عظيم، ومنها يوم الجمعة، لما فيها من ثواب جزيل وقبول للدعاء.

وأوضحت نصوص شرعية متعددة تؤكد فضل زيارة قبور الوالدين يوم الجمعة، حيث روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ، وَكُتِبَ بَرًّا». كما وردت أحاديث تؤكد عادة السيدة فاطمة بنت النبي في زيارة قبر عمها حمزة كل يوم جمعة.

آراء العلماء في زيارة القبور يوم الجمعة

ونقلت الإفتاء آراء العلماء مثل ابن عابدين والشيخ العدوي المالكي الذين بيّنوا أن الزيارة في يوم الجمعة أفضل من غيره، وإن لم يكن يوم الجمعة حكراً على الزيارة، فهو الأفضل والأكثر استحباباً.

ويُستحب زيارة القبور ليلة الجمعة، ويومها، ويوم السبت، لما ثبت عن العلماء من أن الأرواح تطلع برؤية زوارها في هذه الأيام، مما يعزز فضل تخصيص هذا الوقت للزيارة.

دعاء للميت يوم الجمعة

اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.. اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهم املأ قبره بالرضا، والنور، والفسحة، والسرور.. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

ونقول في دعاء للميت أيضا اللهم إنه عبدك وابن عبدك، خرج من الدنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه.. اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

دعاء للميت قصير

االلهم أبدله داراً خيرًا من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

اللهم آته برحمتك ورضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقله من مواطن الدود، وضيق اللحود، إلى جنات الخلود.

دعاء للميت مكتوب