أدعية ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. لا تفوت فرصة الأوقات المباركة

ديني

أحمد سعيد

يوم الجمعة يوم مبارك لدى المسلمين ففيه تكثر فيه النفحات الربانية والساعات المباركة التي يستجاب فيها الدعاء، كما يلتقي يوم الجمعة المسلمون في المساجد ويستمعون إلى خطبة الجمعة وسط أجواء إيمانية، وينبغي لكل مسلم أن يردد أدعية ساعة الاستجابة يوم الجمعة فهي فرصة عظيمة للمؤمنين لرفع أكف الضراعة إلى الله في ذلك اليوم المبارك لطلب المغفرة وخيري الدنيا والآخرة، وفي السطور التالية نعرض لكم أدعية ساعة الاستجابة يوم الجمعة.

دعاء يوم الجمعة المستجاب

  • اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر اللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي. اللّهم ثبتني واجعلني هادياً مهدياًأستغفر الله، وأتوب إليه مما يكره قولاً وفعلاً، وباطناً وظاهراً.
  • اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
  • اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللّهمّ إنّ عصيتك جهراً فاغفر لي، وإن عصيتك سراً فاسترني، اللّهم لا تجعل مصيبتي فى ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي. اللهم ارحم أموات ينتظرون منا الدعاء واغفرلهم ونور قبورهم، واجعل قبورهم بردًا وسلامًا،اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين،اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أدعية ساعة الاستجابة يوم الجمعة

  1. اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.
  2. اللهم يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك ، الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت ، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين ، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد.
  3. أستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك ، ولك الحمد ، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.
  4. أسأل الله في يوم الجمعة أن يحبّب صالح خلقه فيك، ومن يد نبيّه يسقيك، وفي الجنة يؤويك، وبالرحمة يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه ينجيك، ومن شر الحسّاد يكفيك.بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأنّ الجنة حق والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور.
  5. يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم .. سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أغثني، أدعوك يا رب دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني و أغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري أوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.
  6. سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق، اللهم إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف فيها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمرى وتغني بها فقرى وتذهب بها شرى وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتجلوا بها حزني وتجمع بها شملي وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين.

أفضل طريقة لاغتنام ساعة الاستجابة يوم الجمعة

وفي السياق، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن طريقة اغتنام المسلم ساعة الاستجابة يوم الجمعة، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه يقول صاحبه: متى تكون ساعة الاستجابة يوم الجمعة؟.

وأضاف أمين الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، إن تحديد ساعة الاستجابة يوم الجمعة عليها اختلاف بين العلماء وهناك رأي راجح بأنها تكون طوال اليوم مثل ليلة القدر من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء من يوفق إلى ساعة الاستجابة يوم الجمعة يصبح من السعداء، مستشهدا بما قاله أحد العلماء "لو عاوز تصادف ساعة الاستجابة يجتمع ٢٤ شخصا كل شخص يدعو الله في ساعة طوال اليوم على مدار الساعات ويدعو لنفسه ويهب الثواب للآخرين، وبذلك يحصد الجميع ساعة الاستجابة بإذن الله".

