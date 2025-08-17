معاشها 600 جنيه .. أزمة صحية ومالية تدفع نجوى فؤاد لطلب المساعدة

أثارت الفنانة نجوى فؤاد جدلاً واسعاً بعد استغاثتها بوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، بسبب أزمتها الصحية والمالية التي تمر بها، مؤكدة أنها غير قادرة على تحمل تكاليف العلاج ومعاشها الشهري لا يتجاوز 600 جنيه.

أعربت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بنظرة تانية” عن رفضها الانتقال إلى دار المسنين التابعة لنقابة الممثلين، مشيرة إلى أنها تسكن في شقة إيجار ولا تملك أي مصدر دخل إضافي.



من جانبه، تفاعل وزير الثقافة ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي مع استغاثتها، حيث أرسلا وفداً لبحث حالتها، ووجهت نجوى فؤاد الشكر للوزير وكل من ساندها.

