بعد دعوة المجلس للانعقاد.. من يرأس الجلسة الافتتاحية للشيوخ
في ذكرى معركة المنصورة.. يوم سطر فيه نسور الجو المصريون ملحمة النصر في سماء الوطن
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
اقتصاد

عمرو فتوح: اتفاق غزة من شرم الشيخ إنجاز دبلوماسي وتاريخي لمصر بقيادة الرئيس السيسي

عمرو فتوح
عمرو فتوح
ولاء عبد الكريم

أكد عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل ورئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال نائب رئيس لجنه الصناعه رجال الاعمال المصريين ، أن التوقيع على اتفاق غزة بمدينة السلام شرم الشيخ يمثل لحظة تاريخية وإنجاز دبلوماسى وسياسى عظيم لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسى الراعى الأول والداعم الرئيسى للقضية الفلسطينية وللسلام والاستقرار والأمن فى المنطقة العربية والشرق الأوسط.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب فى غزة حيث توافد قادة وزعماء دول العالم للمشاركة فى قمة "شرم الشيخ للسلام"، التى تهدف إلى إنهاء الحرب فى قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.

وثمن "فتوح" ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى بشأن الاتفاق بأنه باب لعهد جديد من السلام بالشرق الأوسط، وان مصر ستستضيف مؤتمراً لإعادة الإعمار والتنمية في غزة.
وقال «إن بهذا الاتفاق، كتبت الدولة المصرية فصلا جديدا تاريخيا فى دعم القضية الفلسطينية بالأفعال لا بالأقوال، حيث يجسد دور مصر الريادى على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم جميعاً...
وقال فتوح 《عاشت مصر أبيه، عصية، عفيه》

أضاف «فتوح»: «القيادة السياسية قدمت نموذجاً يحتذى به فى الدبلوماسية وإدارة الأزمات والملفات السياسية المعقدة، كما أن الشعب المصرى بتكاتفه حول الرئيس عبدالفتاح السيسى انتصر لصوت الحق والعدل وأثبت للعالم عظمته وصموده لنصرة فلسطين»

أشار إلى أن مصر دولة مؤسسات وعملت على كل المستويات لإنهاء العدوان الإسرائيلى على غزة وحل الصراعات من خلال سياسة دبلوماسية وخارجية متزنة ورشيدة قائمة على الاحترام المتبادل بين الدول.

وأكد «فتوح»، أن نجاح اتفاق غزة يبرهن على أن مصر صمام الأمان لأمن واستقرار المنطقة العربية والشرق الأوسط كما ستظل خط الدفاع الأول والداعم الأساسى للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطينى سياسياً وانسانيا الى أن يحصل على كامل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة والعيش بأمان وكرامة.

أمان منطقة العربيه مصر الدولة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

نادية مصطفي

نادية مصطفى عن قمة السلام: فخورة بكوني مصرية

محمود ياسين وشهيرة

شهيرة تحيي ذكرى وفاة محمود ياسين: إحنا عايشيين بحسك وسيرتك الطيبة

ماجدة زكي

ماجدة زكي بعرض أسير ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية دعمًا لنجلها

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة مواقع تجميع وحصاد محصول الأرز بديرب نجم

نوبات غضب الأطفال أثناء الواجبات المدرسية.. أسبابها وحلول فعالة للتعامل معها بهدوء

محافظ الشرقية يطمئن على إنتهاء أعمال رفع كفاءة نفق "حسن صالح"

5 خطوات مذهلة لتنظيف الأواني المحروقة بسهولة.. دون فرك أو مواد كيميائية

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

