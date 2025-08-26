يبحث الراغبون في البناء عن سعر الحديد في مصر أغسطس 2025، بالإضافة إلى سعر الأسمنت في مصر أغسطس 2025.

وتتغير الأسعار نتيجة للتغيرات المستمرة في السوقين المحلية والعالمية، إلى جانب تأثرها بعوامل الإنتاج وأسعار الطاقة وحركة الطلب على مواد البناء.

ويعد كل من الحديد والأسمنت أكبر تكلفةً في البناء، لأنهما أهم المواد الأساسية، ما يجعل متابعة أسعارهما أمرا حيويا للمستثمرين والمقاولين والمستهلكين على حد سواء.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وسجلت أسعار الحديد تفاوتا بين الشركات المنتجة، وجاء حديد عز الأعلى سعرا عند 38100 جنيه للطن، بينما بلغ سعر حديد المصريين 36500 جنيه، بيما سجل أقل سعر كل من حديد العشري 33000 جنيه، وحديد سرحان 33000 جنيه.

وجاءت أسعار باقي الشركات على النحو التالي:

حديد مصر ستيل: 34000 جنيه

حديد المدينة: 34000 جنيه

حديد العشري: 33000 جنيه

حديد سرحان: 33000 جنيه

حديد السويس للصلب: 37500 جنيه

حديد الجارحي: 37500 جنيه

حديد بشاي: 37500 جنيه

حديد المراكبي: 36300 جنيه

حديد العتال: 36000 جنيه

حديد الكومي: 35000 جنيه

حديد بيانكو: 34000 جنيه

حديد المعادي: 34000 جنيه

حديد عطية: 34000 جنيه



أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم

سجلت أسعار الأسمنت تفاوتا بين الشركات أيضا، حيث تراوحت بين 3650 جنيها وحتى 4250 جنيها للطن.

وجاءت الأسعار كالتالي:

أسمنت حلوان: 3950 جنيها

أسمنت المعلم: 3800 جنيه

أسمنت السهم: 3800 جنيه

أسمنت النصر: 3850 جنيها

أسمنت سيناء 42.5: 3850 جنيها

أسمنت وادي النيل: 3850 جنيها

أسمنت الفهد: 3780 جنيها

أسمنت التعمير: 3650 جنيها

أسمنت السويدي: 4250 جنيها

أسمنت قنا (المسلة): 4200 جنيه

أسمنت المخصوص: 3950 جنيها

أسمنت السويس: 3950 جنيها

أسمنت مصر بني سويف: 3950 جنيها

