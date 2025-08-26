قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

سعر الحديد في مصر أغسطس 2025

محمد غالي

يبحث الراغبون في البناء عن سعر الحديد في مصر أغسطس 2025، بالإضافة إلى سعر الأسمنت في مصر أغسطس 2025.

وتتغير الأسعار نتيجة للتغيرات المستمرة في السوقين المحلية والعالمية، إلى جانب تأثرها بعوامل الإنتاج وأسعار الطاقة وحركة الطلب على مواد البناء.

ويعد كل من الحديد والأسمنت أكبر تكلفةً في البناء، لأنهما أهم المواد الأساسية، ما يجعل متابعة أسعارهما أمرا حيويا للمستثمرين والمقاولين والمستهلكين على حد سواء.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وسجلت أسعار الحديد تفاوتا بين الشركات المنتجة، وجاء حديد عز الأعلى سعرا عند 38100 جنيه للطن، بينما بلغ سعر حديد المصريين 36500 جنيه، بيما سجل أقل سعر كل من حديد العشري 33000 جنيه، وحديد سرحان 33000 جنيه.

وجاءت أسعار باقي الشركات على النحو التالي:

حديد مصر ستيل: 34000 جنيه
حديد المدينة: 34000 جنيه
حديد العشري: 33000 جنيه
حديد سرحان: 33000 جنيه
حديد السويس للصلب: 37500 جنيه
حديد الجارحي: 37500 جنيه

حديد بشاي: 37500 جنيه
حديد المراكبي: 36300 جنيه
حديد العتال: 36000 جنيه
حديد الكومي: 35000 جنيه
حديد بيانكو: 34000 جنيه
حديد المعادي: 34000 جنيه
حديد عطية: 34000 جنيه
 

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم

سجلت أسعار الأسمنت تفاوتا بين الشركات أيضا، حيث تراوحت بين 3650 جنيها وحتى 4250 جنيها للطن.
وجاءت الأسعار كالتالي:
أسمنت حلوان: 3950 جنيها
أسمنت المعلم: 3800 جنيه
أسمنت السهم: 3800 جنيه
أسمنت النصر: 3850 جنيها
أسمنت سيناء 42.5: 3850 جنيها
أسمنت وادي النيل: 3850 جنيها
أسمنت الفهد: 3780 جنيها
أسمنت التعمير: 3650 جنيها

أسمنت السويدي: 4250 جنيها
أسمنت قنا (المسلة): 4200 جنيه
أسمنت المخصوص: 3950 جنيها
أسمنت السويس: 3950 جنيها
أسمنت مصر بني سويف: 3950 جنيها
 

