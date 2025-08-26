وأنت واقف.. كيفية استخراج شهادة ميلاد للتقديم بالمدارس والجامعات

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن كيفية استخراج شهادة ميلاد مميكنة من السجل المدني الذكي، و استخراج شهادة الميلاد بالموبيل.

وتشهد مكاتب الأحوال المدنية والمراكز النموذجية التابعة لوزارة الداخلية إقبالا متزايدا من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، خاصة الراغبين في استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025.

وتعد شهادة الميلاد المميكنة من أهم الأوراق الرسمية المطلوبة سواء للتقديم بالكليات أو الوظائف.

رسوم استخراج شهادة الميلاد 2025

حددت وزارة الداخلية رسوم استخراح شهادة الميلاد لأول مرة بقيمة 45 جنيها، بينما تصل تكلفة استخراجها في المرات التالية إلى 25 جنيها فقط، في حين يبلغ سعر استخراجها من خلال ماكينات السجل المدني الذكية 50 جنيها.

الفئات المصرح لها بالاستخراج من ماكينات السجل المدني الذكية

يسمح القانون بعدد من الأقارب باستخراج شهادة الميلاد، وهم الشخص نفسه، الأب، الأم، الأخ، العم، الزوجة، الأبناء، الجد، والخال، وذلك عبر أقرب مكتب سجل مدني، حيث تصدر الشهادة في الحال بعد استيفاء الإجراءات.

ماكينات السجل المدني الذكية

تتيح الماكينات الذكية استخراج شهادة الميلاد وشهادات الوفاة وقسائم الزواج والطلاق في دقائق دون تدخل بشري.

وتقوم الماكينة بمراجعة بيانات طالب الخدمة والتأكد من صحتها، كما تسمح باستخراج شهادات الأقارب حتى الدرجة الثانية عبر إدخال الرقم القومي كاملا.

أماكن استخراج شهادات الميلاد من الماكينات الذكية

مول سيتي سنتر المعادي بالقاهرة.

مول طنطا بالغربية.

مول العرب بالجيزة.

مول سيتي ستارز بالقاهرة.

مطار القاهرة الدولي.

مول مكسيم بالقاهرة.

ماكينات الأحوال المدنية الذكية في عدد من المولات الكبرى والمطارات والأماكن الحيوية

و يمكن من خلالها استخراج العديد من الوثائق مثل شهادة الميلاد، شهادة الوفاة، قسيمة الزواج، وقسيمة الطلاق.

وتتميز هذه الخدمة بأنها متاحة على مدار الساعة، مقابل رسوم قدرها 50 جنيها يتم سدادها نقدا عبر الماكينة.



استخراج شهادات الميلاد

استخراج استخراج شهادات الميلاد بالموبيل

وفرت وزارة الداخلية خدمة استخراج شهادات الميلاد٫بالموبيل عبر موقعها الرسمي، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وجاءت خطوات الحصول على الخدمة كالتالي:

الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط:

moi.gov.eg

تسجيل حساب جديد على الموقع أو تسجيل الدخول للحساب القائم.

اختيار خدمة الإنترنت للمواطنين.

تحديد الوثيقة المطلوبة مثل شهادة ميلاد.

إدخال بيانات مقدم الطلب، وتشمل الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف الأرضي، رقم الهاتف المحمول، والعنوان الكامل.

اختيار وسيلة سداد الرسوم سواء بالدفع الإلكتروني أو عند استلام الشهادة من مندوب التوصيل.

ويمكن للمواطنين استخراج وثائقهم الرسمية بسهولة، سواء من الماكينات الذكية المنتشرة في الشوارع والمولات أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.