قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات استخراج شهادة الميلاد 2025 وأماكن الحصول عليها في دقائق أو أونلاين

استخراج شهادة الميلاد 2025
استخراج شهادة الميلاد 2025
خدمات صدى البلد

يتزايد بحث المواطنين عن طرق وخطوات استخراج شهادة الميلاد 2025، سواء للمولودين حديثًا أو للحصول على نسخ جديدة بدل فاقد أو تالف. 

ولتيسير الخدمات على المواطنين، وفّرت وزارة الداخلية المصرية أكثر من وسيلة لاستخراج شهادة الميلاد 2025، أبرزها ماكينات الأحوال المدنية الذكية، والمنصات الإلكترونية مثل بوابة وزارة الداخلية ومنصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى المكاتب التقليدية للسجل المدني المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

الطرق المتاحة لاستخراج شهادة الميلاد 2025

وفّرت وزارة الداخلية 4 طرق مختلفة لتسهيل استخراج شهادة الميلاد 2025:

  • ماكينات الأحوال المدنية الذكية
  • المكاتب التقليدية للسجل المدني
  • المكاتب الذكية للأحوال المدنية
  • الخدمة الإلكترونية عبر الإنترنت: من خلال موقع وزارة الداخلية أو منصة مصر الرقمية

وكل وسيلة توفر طريقة مرنة وسريعة حسب ظروف المستخدم، سواء من خلال التوجه الفعلي لمكان الخدمة أو إنجاز الأمر بالكامل إلكترونيًا من المنزل.

ماكينات الأحوال المدنية الذكية.. استخراج فوري لشهادة الميلاد 2025

واحدة من أبرز الوسائل الحديثة التي أتاحتها الوزارة هي ماكينات الأحوال المدنية الذكية، والتي تشبه إلى حد كبير ماكينات الصراف الآلي، وتوفر خدمة استخراج شهادة الميلاد 2025 فورًا.

أماكن تواجد الماكينات الذكية:

  • مقر الإدارة العامة للأحوال المدنية بالعباسية
  • مطار القاهرة الدولي
  • مطار شرم الشيخ
  • مطار الغردقة
  • بعض المراكز التجارية الكبرى

خطوات استخدام الماكينة:

  1. التحقق من الهوية عبر بصمة الوجه أو الإصبع.
  2. اختيار نوع الوثيقة: شهادة ميلاد.
  3. إدخال البيانات (رقم قومي – اسم الأم – رقم المصنع).
  4. سداد الرسوم نقدًا أو عبر بطاقة إلكترونية.
  5. استلام شهادة الميلاد 2025 خلال دقائق.
استخراج شهادة الميلاد 2025

الرسوم المطلوبة لاستخراج شهادة الميلاد 2025

تختلف رسوم شهادة الميلاد 2025 بحسب طريقة الاستخراج، وجاءت كالتالي:

◄ من ماكينات الأحوال الذكية: 50 جنيهًا

◄ من السجل المدني يدويًا:

39 جنيهًا للمرة الأولى

19 جنيهًا للمرة الثانية

◄ عبر البريد المصري:

55 جنيهًا عند الاستلام من مكتب البريد

65 جنيهًا عند التوصيل للمنزل

خطوات استخراج شهادة الميلاد 2025 أونلاين عبر وزارة الداخلية

تتيح وزارة الداخلية المصرية استخراج شهادة الميلاد 2025 من خلال موقعها الرسمي بخطوات سهلة:

  1. الدخول إلى موقع وزارة الداخلية: https://digital.gov.eg 
  2. تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور
  3. الانتقال إلى قسم "دليل الخدمات" ثم اختيار "وثيقة الميلاد"
  4. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة
  5. تحديد عدد النسخ وطريقة الاستلام
  6. سداد الرسوم إلكترونيًا

استخراج شهادة الميلاد 2025 من خلال مصر الرقمية

وتتيح منصة مصر الرقمية إصدار شهادة الميلاد 2025 بسهولة، ضمن مجموعة واسعة من خدمات الأحوال المدنية الأخرى.

خطوات التقديم عبر مصر الرقمية:

  1. زيارة موقع https://digital.gov.eg/ 
  2. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد
  3. اختيار "خدمات الأحوال المدنية"
  4. النقر على خدمة "شهادة الميلاد"
  5. ملء البيانات وتحديد طريقة الاستلام
  6. سداد الرسوم الإلكترونية واستلام الإشعار بالتوصيل

نصائح هامة عند استخراج شهادة الميلاد 2025

  • تأكد من صحة البيانات المُدخلة لتجنب رفض الطلب
  • احتفظ بنسخة إلكترونية من الشهادة فور استلامها
  • يُفضل استخدام الماكينات الذكية لتوفير الوقت والمجهود
  • راجع مواعيد العمل الرسمية للمكاتب قبل التوجه إليها
  • في حالة التقديم الإلكتروني، تابع حالة الطلب باستمرار حتى الاستلام

وأصبح استخراج شهادة الميلاد 2025 أكثر سهولة وتنوعًا، بفضل التحديثات المستمرة من وزارة الداخلية. وسواء اخترت الاستخراج من ماكينة الأحوال المدنية الذكية، أو من المنزل عبر الإنترنت، أو حتى من السجل المدني، فكل الطرق الآن ستوفر وقتك وتضمن حصولك على شهادة الميلاد بأمان وسرعة.

شهادة الميلاد 2025 استخراج شهادة الميلاد 2025 خطوات استخراج شهادة الميلاد 2025 الطرق المتاحة لاستخراج شهادة الميلاد 2025 استخراج فوري لشهادة الميلاد 2025 خطوات استخراج شهادة الميلاد 2025 أونلاين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

100 يوم صحة

"100 يوم صحة": 26 مليونًا و742 ألف خدمة طبية مجانية خلال 17 يومًا

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

الري: تخريج الدفعة الثالثة من متدربى "برنامج سفراء المياه"

الأنبا فيلوباتير

انتهاء الملتقى الأول لشباب إيبارشية أبو قرقاص بحضور الأنبا فيلوباتير| صور

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد