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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استخراج تراخيص البناء 2025.. الشروط الجديدة وطرق التقديم أونلاين من المنزل

استخراج تراخيص البناء 2025
استخراج تراخيص البناء 2025
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في ظل توجه الدولة نحو دعم العمران المنظم وتشجيع الاستثمار العقاري، أعلنت الجهات المعنية عن تغييرات جذرية في تراخيص البناء 2025 تهدف إلى تنشيط قطاع التشييد وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص على المواطنين. 

يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات لتحديث منظومة التراخيص وإلغاء الاشتراطات القديمة، مما يوفر مرونة أكبر للمواطنين ويسرّع من وتيرة إصدار التراخيص، خاصة في المدن القائمة والمناطق المخططة.

تراخيص البناء 2025.. إلغاء الاشتراطات البنائية القديمة وتفعيل قانون البناء الموحد

وفي خطوة هامة، أعلنت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. 

وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابًا دوريًا إلى المحافظات، يهدف إلى اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء 2025 من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط.

وبحسب نص الكتاب الدوري، تصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، وهي المركز التكنولوجي والإدارة المعنية بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر، ويكفي تقديم المستندات الدالة على الملكية. 

استخراج تراخيص البناء 2025

كما ستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخص البناء مقابل رسوم محددة، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها.

المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء 2025

أدت التعديلات الجديدة إلى تقليص فترة استخراج تراخيص البناء بشكل كبير. حيث تم تحديد مدة لاستخراج الترخيص تصل إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب تقديم هذه الوثيقة، مما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم بسرعة وفعالية أكبر.

شروط وأعداد الأدوار المسموح ببنائها وفق تراخيص البناء 2025

وفقًا لقانون البناء الموحد، يُشترط الالتزام بالارتفاعات المحددة في الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، بالإضافة إلى ضوابط التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم، مع ضرورة تطبيق الأكواد المصرية للبناء.

◄ بالنسبة لاستخدامات المباني، يسمح بإقامة النشاط التجاري والإداري في الدور الأرضي والأول للمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار. 

◄ كما يُسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز ارتفاع البناء 13 مترًا. أما في الشوارع التي يتجاوز عرضها 8 أمتار، فيُسمح ببناء ارتفاع يساوي ضعف عرض الشارع.

استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا في المدن الجديدة

بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص البناء 2025 إلكترونيًا في المدن الجديدة، وذلك اعتبارًا من يناير الماضي. 

وتأتي هذه الخدمة لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، حيث يمكن تقديم الطلبات ورفع الرسومات الهندسية وتقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يُتيح هذا النظام للمواطنين تجنب الحاجة للذهاب إلى مراكز خدمات العملاء بالمراكز التكنولوجية، مما يوفر الوقت والجهد ويسهل عمليات التقديم والمتابعة.

استخراج تراخيص البناء 2025

الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء 2025 بالتفصيل

1. إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء

• يقدم المواطن طلبًا للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مُشهر أو جدول إحداثيات.

• يتم إجراء الرفع المساحي بعد دفع الرسوم المطلوبة من خلال الجهات المساحية المعتمدة، وتستغرق هذه العملية نحو 15 يومًا.

• يصدر بيان صلاحية الموقع بعد التأكد من مطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ويتم تسليمه خلال 5 أيام.

◄ يبلغ إجمالي الوقت اللازم لإصدار بيان صلاحية الموقع 20 يومًا.

2. إجراءات استخراج تراخيص البناء

• يقدم المواطن الطلب مصحوبًا بتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، بالإضافة إلى الرسومات الهندسية والمستندات الدالة على الملكية، ووثيقة التأمين إذا استدعت الحالة ذلك.

• يتم مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال 14 يومًا.

• يُتعاقد مع مهندس إشراف ومقاول، ويتم تسليم عقودهم للمركز التكنولوجي.

• تجرى لجنة مختصة فحصًا لملف الترخيص وتحديد الرسوم خلال 10 أيام.

• بعد دفع الرسوم من قبل المواطن، يتم تسليم الترخيص خلال 48 ساعة من تاريخ السداد.

◄ تبلغ المدة الإجمالية لإصدار تراخيص البناء 26 يومًا بدون وثيقة التأمين، و40 يومًا في حال الحاجة إليها.

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