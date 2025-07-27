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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها 2025

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها 2025
بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها 2025
عبد العزيز جمال

في خطوة وصفت بالجرئية، أعلنت وزارة التنمية المحلية في وقت سابق عن إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة ، والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وقد أصدرت الوزيرة منال عوض كتابًا دوريًا يختصر إجراءات الحصول على تراخيص البناء من 15 إلى 8 خطوات فقط.

هذا القرار الذي طال انتظاره جاء بهدف تبسيط الإجراءات، وتحفيز النشاط العمراني، وتسهيل حياة المواطنين والمستثمرين، خصوصًا في المدن القائمة والمخططة، ما يمثل تحولًا حقيقيًا في تعامل الحكومة مع التراخيص البنائية.

خطوات الحصول على تراخيص البناء بعد إلغاء الاشتراطات

الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة أوضح الخطوات الجديدة التي يجب على المواطن اتباعها لاستخراج رخصة البناء، حيث تتم عبر المراكز التكنولوجية والإدارات المعنية بشؤون التنظيم والتخطيط، دون الحاجة للرجوع للوحدات ذات الطابع الخاص أو الجامعات’، ولا يُشترط تقديم عقد مُشهر، بل يكفي تقديم ما يثبت الملكية.

كما تُوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على الترخيص، وذلك مقابل رسوم محددة.

المدة الزمنية لاستخراج التراخيص

وفقًا للتعديلات الجديدة، فإن المدة اللازمة للحصول على الترخيص لن تتجاوز 26 يوم عمل إذا لم تكن هناك وثيقة تأمين، بينما تصل إلى 40 يومًا في حالة اشتراط التأمين، ما يمثل اختصارًا كبيرًا مقارنة بالنظام السابق.

عدد الأدوار المسموح بها في 2025

بحسب قانون البناء الجديد، يتم تحديد الارتفاعات وفقًا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، مع الالتزام بضوابط التقاسيم وخطوط التنظيم. ويسمح القانون الجديد بإقامة نشاط تجاري وإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية، بشرط أن تقع على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار.

أما فيما يخص عدد الأدوار:

في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار فأكثر، يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار متكررة، بارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا.

في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر، يسمح بارتفاع يصل إلى ضعف عرض الشارع.

تقديم طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا

بدأت وزارة الإسكان في تفعيل خدمة تقديم طلبات تراخيص البناء بالمدن الجديدة إلكترونيًا عبر هيئة المجتمعات العمرانية، بداية من يناير الماضي، من خلال منصة إلكترونية مخصصة. 

هذه الخدمة تتيح للمواطنين رفع الرسومات الهندسية والمستندات، وسداد الرسوم دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات.

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء

الإجراءات تنقسم إلى جزئين:

أولًا: إصدار بيان صلاحية الموقع

  • التقديم للمركز التكنولوجي بصورة البطاقة وكروكي الموقع دون اشتراط عقد ملكية.
  • دفع رسوم الرفع المساحي.
  • إصدار بيان صلاحية خلال 5 أيام.
  • إجمالي المدة: 20 يومًا.

ثانيًا: استخراج ترخيص البناء

  • تقديم الطلب مرفقًا بتعاقد مع مهندس معتمد، والرسومات الهندسية والمستندات.
  • مراجعة الملف خلال 14 يومًا.
  • التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول وتسليم العقود.
  • تحديد الرسوم من لجنة مختصة خلال 10 أيام.
  • استلام الترخيص بعد سداد الرسوم خلال 48 ساعة.

مميزات المنظومة الجديدة

  • تسريع الإجراءات بشكل واضح.
  • إلغاء الاشتراطات المعقدة السابقة.
  • اعتماد اللامركزية في إصدار التراخيص.
  • إتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا.
البناء إلغاء الاشتراطات البنائية تراخيص البناء عدد الأدوار المسموح بها في 2025 طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء

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