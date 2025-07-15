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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

4 طرق مختلفة لـ استخراج شهادة الميلاد.. اعرف الخطوات

شهادة الميلاد
شهادة الميلاد
أحمد مهدي

يبحث الكثير عن خطوات وأماكن استخراج شهادة الميلاد 2025، حيث وفرت وزارة الداخلية 4 طرق مختلفة لاستخراج شهادة الميلاد 2025، منها ماكينة الأحوال المدنية الذكية، ومقرات الأحوال المدنية المختلفة العادية والذكية، بالإضافة لاستخراج شهادة الميلاد إلكترونيا من موقع وزارة الداخلية.

استخراج شهادة الميلاد 2025

وتقدم وزارة الداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية، خدمات استخراج شهادة الميلاد 2024 من خلال أقسام القطاع وكذا ماكينات الأحوال المدنية الحديثة النموذجية، وكذا إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية ومنصة مصر الرقمية، وذلك في دقائق وخطوات بسيطة وسهلة.

ماكينات الأحوال المدنية 

أتاحت وزارة الداخلية ماكينات الأحوال المدنية الحديثة الذكية، في العديد من الأماكن لـ استخراج شهادة ميلاد 2025، حيث تتوافر ماكينة الأحوال المدنية الذكية في العباسية بالإدارة العامة للأحوال المدنية، وأيضا في مطار القاهرة الدولي، وكذا مطار شرم الشيخ، وأيضا مطار الغردقة وكذا المراكز التجارية المختلفة.

شهادة الميلاد 2025

ويمكن استخراج شهادة الميلاد 2025 من خلال ماكينات وزارة الداخلية الذكية الحديثة المتواجدة في الأماكن المختلفة والمراكز التجارية، وذلك عن طريق دفع رسوم الخدمة في ماكينة تشبه ماكينة سحب الأموال، ثم استلام شهادة الميلاد في دقائق بسيطة، حيث تقدم وزارة الداخلية الخدمة في دقائق من خلال الماكينة.

رسوم استخراج شهادة الميلاد

وتبلغ رسوم استخراج شهادة الميلاد 2025 من ماكينة الأحوال المدنية الذكية الحديثة، 50 جنيها، حيث يتم دفع رسوم الخدمة عبر ماكينة السجل المدني الذكي، تلك الماكينة التي تعمل بالهوية البايومترية بالبصمة أو الصورة، وتقدم العديد من المستندات الخاصة بالأحوال المدنية ومنها شهادات الميلاد والوفاة والزواج وأيضا الطلاق.

استخراج شهادة الميلاد أون لاين

كما تقدم وزارة الداخلية عبر الموقع الرسمي لها على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» خدمة استخراج شهادة ميلاد 2025، أونلاين، وكذلك خدمات استخراج شهادة ميلاد أول مرة، وذلك من خلال الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة الإنترنت، وتسجيل الدخول باستخدام بيانات بطاقة الرقم القومي، ثم الضغط على دليل الخدمات من أعلى يمين الصفحة والضغط على وثيقة الميلاد من خدمات الأحوال المدنية.

منصة مصر الرقمية شهادة الميلاد

كما يمكن استخراج شهادة الميلاد 2025، وذلك من خلال منصة مصر الرقمية عبر الموقع الذي أتاحته الحكومة لتقديم الخدمات المختلفة، ومن بينها خدمات الأحوال المدنية، حيث يتم تقديم خدمات استخراج بدل تالف بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد وبدل فاقد بطاقة الرقم القومي، وإصدار شهادة الميلاد المميكنة لأول مرة، وكذلك إصدار قسيمة زواج مميكنة مطبوعة مسبقا، وإصدار قسيمة طلاق مميكنة مطبوعة مسبقا.

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