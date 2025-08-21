قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهجير قسري في القدس .. 17 عائلة فلسطينية تواجه التمدد الاستيطاني الإسرائيلي
اشتعال 4 عربيات في خبطة واحدة | تفاصيل حادث مطروح إسكندرية المأساوي
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ21 إلى غزة غدا
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه
البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري
قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟

الزمالك
الزمالك
أحمد أيمن

شهدت مباراة الزمالك ومودرن سبورت، منذ قليل، دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة، حيث تساءل الجماهير والمتابعون عن سبب الحداد.

جدير بالذكر أن مباراة الزمالك ومودرن سبورت على أرضية ملعب استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية تأتي في إطار الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

مباراة الزمالك ومودرن سبورت 

يسعى فريق الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا إلى العودة لطريق الانتصارات من بوابة الفوز على مودرن سبورت، وذلك بعد التعثر الأخير بالتعادل أمام غزل المحلة سلبياً في الجولة الثانية من الدوري.

في المقابل، يدخل فريق مودرن سبورت بقيادة مجدي عبدالعاطي بالطموح ذاته من أجل الفوز اليوم، حيث يمتلك المركز السابع برصيد 4 نقاط، من تعادل إيجابي مع الأهلي بهدفين لمثلهما، وفوز ثمين على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

فيما يمتلك الفارس الأبيض 4 نقاط في المركز السادس من فوز في الجولة الأولى على سيراميكا بهدفين دون رد، وتعادل سلبي في الثانية أمام غزل المحلة.

وفي حالة فوز أي فريق خلال مباراة اليوم سيتقاسم الصدارة مع النادي المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز الاول في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

تشكيل الزمالك ومودرن سبورت 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.

في الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

في الهجوم: خوان ألفينا، عدي الدباغ، شيكو بانزا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي.

وجاء تشكيل مودرن سبورت كالآتي:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي

خط الوسط: احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمد هلال

هجوم: ايبا، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، عماد حمدي، محمود شعبان، علي زعزع، غنام محمد، ادم رجم، رشاد المتولي، محمود ممدوح

سبب الحداد في بداية المباراة

جاءت الدقيقة الحداد في بداية مباراة الزمالك ومودرن سبورت بسبب وفاة والد الحكم عمر فتحي الذي اعتذر عن المباراة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إجراء تغيير اضطراري في طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت على استاد هيئة قناة السويس.

وقررت اللجنة تعيين أحمد حسام طه حكمًا مساعدًا بديلًا عن عمر فتحي، الذي اعتذر عن المشاركة بعد وفاة والده مساء أمس.

وفي هذا السياق، تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام بخالص التعازي للكابتن عمر فتحي في هذا المصاب الأليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

الزمالك الزمالك ومودرن سبورت نتيجة مباراة الزمالك ومودرن سبورت الدوري المصري تشكيل الزمالك

