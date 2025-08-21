دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟

شهدت مباراة الزمالك ومودرن سبورت، منذ قليل، دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة، حيث تساءل الجماهير والمتابعون عن سبب الحداد.

جدير بالذكر أن مباراة الزمالك ومودرن سبورت على أرضية ملعب استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية تأتي في إطار الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

مباراة الزمالك ومودرن سبورت

يسعى فريق الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا إلى العودة لطريق الانتصارات من بوابة الفوز على مودرن سبورت، وذلك بعد التعثر الأخير بالتعادل أمام غزل المحلة سلبياً في الجولة الثانية من الدوري.

في المقابل، يدخل فريق مودرن سبورت بقيادة مجدي عبدالعاطي بالطموح ذاته من أجل الفوز اليوم، حيث يمتلك المركز السابع برصيد 4 نقاط، من تعادل إيجابي مع الأهلي بهدفين لمثلهما، وفوز ثمين على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

فيما يمتلك الفارس الأبيض 4 نقاط في المركز السادس من فوز في الجولة الأولى على سيراميكا بهدفين دون رد، وتعادل سلبي في الثانية أمام غزل المحلة.

وفي حالة فوز أي فريق خلال مباراة اليوم سيتقاسم الصدارة مع النادي المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز الاول في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

تشكيل الزمالك ومودرن سبورت

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.

في الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

في الهجوم: خوان ألفينا، عدي الدباغ، شيكو بانزا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي.

وجاء تشكيل مودرن سبورت كالآتي:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي

خط الوسط: احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمد هلال

هجوم: ايبا، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، عماد حمدي، محمود شعبان، علي زعزع، غنام محمد، ادم رجم، رشاد المتولي، محمود ممدوح

سبب الحداد في بداية المباراة

جاءت الدقيقة الحداد في بداية مباراة الزمالك ومودرن سبورت بسبب وفاة والد الحكم عمر فتحي الذي اعتذر عن المباراة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إجراء تغيير اضطراري في طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت على استاد هيئة قناة السويس.

وقررت اللجنة تعيين أحمد حسام طه حكمًا مساعدًا بديلًا عن عمر فتحي، الذي اعتذر عن المشاركة بعد وفاة والده مساء أمس.

وفي هذا السياق، تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام بخالص التعازي للكابتن عمر فتحي في هذا المصاب الأليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.