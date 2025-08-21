طارق يحيى: «كنت بكلم العفاريت في مدرج الزمالك»

كشف طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، عن واقعة غريبة عاشها خلال فترة تواجده داخل النادي الأبيض في شبابه، مؤكدًا أنه كان يسمع أصواتًا غامضة ويدّعي أنه تواصل مع "عفاريت" أثناء إقامته في مدرج الفريق.

وقال يحيى، خلال لقائه ببرنامج الستات المذاع عبر قناة النهار:«أنا ابن نادي الزمالك وتربيت جواه، ونمت فترة طويلة في مدرج النادي.. كنت بسمع أصوات غريبة، العفاريت كانوا بيكلموني للصبح».

وأضاف: «كنت ساكن تحت المدرج اللي معروف إن فيه ناس ماتت، الأرواح بتاعتها كانت بتظهر لي.. عشت في أوضة صغيرة تحت المدرج لمدة 6 شهور، ومكنش فيه شقق ساعتها».

وتابع نجم الزمالك السابق حديثه قائلاً:«كنت بنام لما العفاريت يناموا الصبح.. طول الليل أصوات جري وصفير.. جبت راديو صغير وكنت أعلي صوت القرآن لغاية ما يهدوا ويناموا، وبعدها أنام أنا كمان».

القصة أثارت تفاعلًا واسعًا بين جماهير الزمالك ومتابعي البرنامج، خاصة أنها تعكس جانبًا إنسانيًا غير مألوف من حياة طارق يحيى بعيدًا عن المستطيل الأخضر.