قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
برازيلي وأسمر.. ألفينا يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري
من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته
ولا تهموني | رد صادم من محمد رمضان "لما فكّروه بإطلالته بـ كوتشيلا "
كواليس القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ
خادم الحرمين الشريفين يمنح مكافأة مليون ريال لمواطن سعودي أنقذ محطة وقود من كارثة
شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب
دبلوماسي فلسطيني سابق: "عربات جدعون" تدمير إنساني شامل بلا أهداف عسكرية
خلال أيام.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة والمحافظ يحضر أول اجتماع بعد تجديد الثقة
وسط ترقب في الأسواق .. سعر الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى: «كنت بكلم العفاريت في مدرج الزمالك»

طارق يحيى
طارق يحيى
حمزة شعيب

كشف طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، عن واقعة غريبة عاشها خلال فترة تواجده داخل النادي الأبيض في شبابه، مؤكدًا أنه كان يسمع أصواتًا غامضة ويدّعي أنه تواصل مع "عفاريت" أثناء إقامته في مدرج الفريق.

وقال يحيى، خلال لقائه ببرنامج الستات المذاع عبر قناة النهار:«أنا ابن نادي الزمالك وتربيت جواه، ونمت فترة طويلة في مدرج النادي.. كنت بسمع أصوات غريبة، العفاريت كانوا بيكلموني للصبح».

وأضاف: «كنت ساكن تحت المدرج اللي معروف إن فيه ناس ماتت، الأرواح بتاعتها كانت بتظهر لي.. عشت في أوضة صغيرة تحت المدرج لمدة 6 شهور، ومكنش فيه شقق ساعتها».

وتابع نجم الزمالك السابق حديثه قائلاً:«كنت بنام لما العفاريت يناموا الصبح.. طول الليل أصوات جري وصفير.. جبت راديو صغير وكنت أعلي صوت القرآن لغاية ما يهدوا ويناموا، وبعدها أنام أنا كمان».

القصة أثارت تفاعلًا واسعًا بين جماهير الزمالك ومتابعي البرنامج، خاصة أنها تعكس جانبًا إنسانيًا غير مألوف من حياة طارق يحيى بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

طارق يحيي مدرج الزمالك الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

بطولة كأس العالم

تعيين 81 حكما لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة فى قطر 2025

طارق يحيى

طارق يحيى: «كنت بكلم العفاريت في مدرج الزمالك»

زد

تعرف على تشكيل سموحة وزد بالدوري

بالصور

تنظم الضغط والسكر وتمنع الشيخوخة.. بذور شهية تخلصك من هذه المشاكل

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

زيت شهير ينقص الوزن ويزيد التركيز.. لن تتوقعه

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

الحديد مش كفاية.. اكتشف طرق علاج فقر الدم الكاملة

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

قادم من إندونيسيا .. تحذبر في أمريكا بسبب جمبري ملوث بمادة مشعة خطيرة

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد