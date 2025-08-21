التعادل السلبي يحسم مواجهة المقاولون العرب وحرس الحدود في الدوري الممتاز

انتهت مباراة المقاولون العرب أمام حرس الحدود بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سيطر فريق المقاولون العرب على مجريات اللعب في أغلب فترات المباراة، وكثّف من هجماته على مرمى الضيوف، إلا أن دفاع حرس الحدود كان حاضرًا بقوة ونجح في التصدي لكل المحاولات.

وعلى الجانب الآخر، حاول لاعبو حرس الحدود استغلال الفرص القليلة التي أتيحت لهم، لكن يقظة دفاع أصحاب الأرض حالت دون تسجيل أي أهداف.

الدقيقة 9: الحكم استدعى لمراجعة تقنية الفيديو بشأن ركلة جزاء محتملة للمقاولون، لكن القرار انتهى بعدم احتساب شيء.

الدقيقة 60 تقريبًا: تعرض محمد بيومي لاعب حرس الحدود للطرد بعد حصوله على إنذارين بسبب الاعتراض.

الدقيقة 90+8: ألغى الحكم هدفًا لصالح المقاولون العرب بداعي التسلل على كالو انوماشي.

وضع الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة، رفع حرس الحدود رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى نقطتين ليبقى في المركز الثامن عشر.