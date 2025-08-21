تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بالدوري

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بمسابقة الدوري الممتاز دوري Nile.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي

خط الوسط: احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمد هلال

هجوم: ايبا، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، عماد حمدي، محمود شعبان، علي زعزع، غنام محمد، ادم رجم، رشاد المتولي، محمود ممدوح

ويستضيف بعد قليل وفي تمام التاسعة مساءً على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، فريق مودرن سبورت نظيره الزمالك ضمن ثالث جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile.