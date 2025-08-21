قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
برازيلي وأسمر.. ألفينا يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري
من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته
ولا تهموني | رد صادم من محمد رمضان "لما فكّروه بإطلالته بـ كوتشيلا "
كواليس القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ
خادم الحرمين الشريفين يمنح مكافأة مليون ريال لمواطن سعودي أنقذ محطة وقود من كارثة
شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب
دبلوماسي فلسطيني سابق: "عربات جدعون" تدمير إنساني شامل بلا أهداف عسكرية
خلال أيام.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة والمحافظ يحضر أول اجتماع بعد تجديد الثقة
وسط ترقب في الأسواق .. سعر الذهب الآن في مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

الحديد مش كفاية.. اكتشف طرق علاج فقر الدم الكاملة

فقر الدم
فقر الدم
اسماء محمد

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن علاج الأنيميا يعتمد على تناول الأطعمة الغنية من بالحديد والمكملات فقط ولكن في الحقيقة يتوقف العلاج على سبب ونوعه.

وذكر موقع مايو كلينك اهم طرق علاج فقر الدم حسب نوعه وسببه.

فقر الدم بسبب نقص الحديد

ينطوي علاج هذا النوع من فقر الدم عادةً على أخذ مكملات الحديد الغذائية، وتغيير النظام الغذائي.

وإذا كان سبب نقص الحديد هو فقدان الدم فيجب عندئذٍ تحديد مصدر النزيف وإيقافه و قد ينطوي ذلك على إجراء جراحة.

فقر الدم المرتبط بنقص الفيتامينات

 يشتمل علاج نقص حمض الفوليك وفيتامين B-12 على إعطاء المكملات الغذائية وزيادة هذين العنصرين المغذيين في النظام الغذائي.

وقد يحتاج الأشخاص الذين لديهم صعوبة في امتصاص فيتامين B-12 من الطعام إلى تلقي فيتامين B-12 عن طريق الحقن.

 في البداية، ينبغي تلقي الحقن يومًا بعد يوم وبمرور الوقت، تصبح الحقن مرة واحدة في الشهر، وهو ما يمكن أن يستمر طوال العمر.

فيتامين ب 12

 

فقر الدم بسبب الأمراض المزمنة

يركز علاج هذا النوع من فقر الدم على المرض الذي يسببه و إذا كانت الأعراض شديدة، فقد يشتمل العلاج على نقل الدم للمريض أو تلقي هرمون يسمى الإريثروبويتين عن طريق الحقن.

حالات فقر الدم المرتبطة بأمراض نخاع العظم و يمكن أن يتضمن علاج هذه الأمراض المتنوعة أخذ الأدوية، أو العلاج الكيميائي، أو زرع نخاع العظم من متبرع.

فقر الدم اللاتنسُّجي

قد يتضمن علاج هذا النوع من فقر الدم عمليات نقل الدم لتعزيز مستويات كريات الدم الحمراء وقد يحتاج المريض إلى زراعة نخاع العظام إذا كان نخاع العظم لا يستطيع إنتاج كريات دم سليمة.

فقر الدم الانحلالي

تشمل طرق التحكم في فقر الدم الانحلالي إيقاف الأدوية التي قد تسببه وعلاج العدوى وإذا كان الجهاز المناعي يهاجم كريات الدم الحمراء، فقد يشتمل العلاج على إعطاء الأدوية التي تضعف نشاط الجهاز المناعي.

فقر الدم المنجلي

 قد يتضمن العلاج على إعطاء الأكسجين، والمسكنات، والإماهة من خلال إعطاء السوائل عبر الوريد، لتسكين الألم والوقاية من المضاعفات وكذلك يمكن أن يتضمن العلاج نقل الدم وإعطاء المكملات الغذائية المحتوية على حمض الفوليك والمضادات الحيوية.

ويُستخدم دواء لعلاج السرطان يسمى هيدروكسي يوريا (Droxia أو Hydrea أو Siklos) لعلاج فقر الدم المنجلي.

مرض أنيميا الدم المنجلي

الثلاسيمية

معظم أنواع الثلاسيمية بسيط ولا يحتاج إلى علاج ولكن أنواع الثلاسيمية الأكثر حدة فتتطلب عمومًا عمليات نقل الدم، أو إعطاء المكملات الغذائية المحتوية على حمض الفوليك، أو الأدوية، أو زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم ونخاع العظم، أو نادرًا ما يحتاج الأمر إلى استئصال الطحال.

فقر الدم علاج فقر الدم طرق علاج فقر الدم أسباب فقر الدم غير نقص الحديد علاج فقر الدم غير نقص الحديد انواع فقر الدم أسباب فقر الدم

الدواجن وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟ .. أسعار الدواجن في الأسواق

الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تطلق مسابقة بحثية لدعم الشباب والباحثين في مجالات الأنشطة غير المصرفية

..

بدء التشغيل التجريبي للخزان الأوسطي لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعي بمحيط حدائق أكتوبر

