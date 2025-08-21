الحديد مش كفاية.. اكتشف طرق علاج فقر الدم الكاملة

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن علاج الأنيميا يعتمد على تناول الأطعمة الغنية من بالحديد والمكملات فقط ولكن في الحقيقة يتوقف العلاج على سبب ونوعه.

وذكر موقع مايو كلينك اهم طرق علاج فقر الدم حسب نوعه وسببه.

فقر الدم بسبب نقص الحديد

ينطوي علاج هذا النوع من فقر الدم عادةً على أخذ مكملات الحديد الغذائية، وتغيير النظام الغذائي.

وإذا كان سبب نقص الحديد هو فقدان الدم فيجب عندئذٍ تحديد مصدر النزيف وإيقافه و قد ينطوي ذلك على إجراء جراحة.

فقر الدم المرتبط بنقص الفيتامينات

يشتمل علاج نقص حمض الفوليك وفيتامين B-12 على إعطاء المكملات الغذائية وزيادة هذين العنصرين المغذيين في النظام الغذائي.

وقد يحتاج الأشخاص الذين لديهم صعوبة في امتصاص فيتامين B-12 من الطعام إلى تلقي فيتامين B-12 عن طريق الحقن.

في البداية، ينبغي تلقي الحقن يومًا بعد يوم وبمرور الوقت، تصبح الحقن مرة واحدة في الشهر، وهو ما يمكن أن يستمر طوال العمر.

فقر الدم بسبب الأمراض المزمنة

يركز علاج هذا النوع من فقر الدم على المرض الذي يسببه و إذا كانت الأعراض شديدة، فقد يشتمل العلاج على نقل الدم للمريض أو تلقي هرمون يسمى الإريثروبويتين عن طريق الحقن.

حالات فقر الدم المرتبطة بأمراض نخاع العظم و يمكن أن يتضمن علاج هذه الأمراض المتنوعة أخذ الأدوية، أو العلاج الكيميائي، أو زرع نخاع العظم من متبرع.

فقر الدم اللاتنسُّجي

قد يتضمن علاج هذا النوع من فقر الدم عمليات نقل الدم لتعزيز مستويات كريات الدم الحمراء وقد يحتاج المريض إلى زراعة نخاع العظام إذا كان نخاع العظم لا يستطيع إنتاج كريات دم سليمة.

فقر الدم الانحلالي

تشمل طرق التحكم في فقر الدم الانحلالي إيقاف الأدوية التي قد تسببه وعلاج العدوى وإذا كان الجهاز المناعي يهاجم كريات الدم الحمراء، فقد يشتمل العلاج على إعطاء الأدوية التي تضعف نشاط الجهاز المناعي.

فقر الدم المنجلي

قد يتضمن العلاج على إعطاء الأكسجين، والمسكنات، والإماهة من خلال إعطاء السوائل عبر الوريد، لتسكين الألم والوقاية من المضاعفات وكذلك يمكن أن يتضمن العلاج نقل الدم وإعطاء المكملات الغذائية المحتوية على حمض الفوليك والمضادات الحيوية.

ويُستخدم دواء لعلاج السرطان يسمى هيدروكسي يوريا (Droxia أو Hydrea أو Siklos) لعلاج فقر الدم المنجلي.

الثلاسيمية

معظم أنواع الثلاسيمية بسيط ولا يحتاج إلى علاج ولكن أنواع الثلاسيمية الأكثر حدة فتتطلب عمومًا عمليات نقل الدم، أو إعطاء المكملات الغذائية المحتوية على حمض الفوليك، أو الأدوية، أو زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم ونخاع العظم، أو نادرًا ما يحتاج الأمر إلى استئصال الطحال.