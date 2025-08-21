كامل الوزير: تشغيل جزئي لمصنع 7 بالحديد والصلب.. وتوجه رئاسي صريح بالحفاظ على الصناعة الوطنية

أكد الفريق كامل الوزير،نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هناك توجيهات رئاسية واضحة وصريحة بالعمل على دعم الصناعة الوطنية والحفاظ عليها باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، إن الوزارة بصدد إعادة تشغيل جزئي لمصنع 7 التابع لمجمع الحديد والصلب، وذلك ضمن خطة مدروسة لإعادة إحياء هذا الكيان الصناعي الكبير.

وأوضح أن المصنع الجديد سيُدار بنظام يحقق أعلى استفادة ممكنة من العمالة الوطنية، حيث سيكون كثيف العمالة وغير كثيف استهلاك الطاقة، بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية متوازنة ويعزز من فرص تشغيل الشباب.

وشدد الوزير على أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو إعادة الاعتبار للصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، بما يعكس حرص القيادة السياسية على بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة.



