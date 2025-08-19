قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس
فتح شارع 26 يوليو لـ 3 أيام بداية من هذا التوقيت
22 شهيدا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
وزير الصناعة والنقل: مصر ترحب بكافة الشركات الهندية للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية
الراقصة الشهيرة بديعة بفيديوهات مخلة ومقاطع مثيرة فى يد مباحث الآداب
بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد
أوكرانيا: روسيا أطلقت علينا 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ الليلة الماضية
على مرحلتين.. تنفيذ مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية بطول 2.600 كيلومتر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها
«ملابس غير لائقة».. تفاصيل القبض على التيك توكر بطة ضياء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

وزير الصناعة والنقل: مصر ترحب بكافة الشركات الهندية للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية

مهندس كامل الوزير
مهندس كامل الوزير
ولاء عبد الكريم

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء  للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سوريش كى ريدي، سفير الهند بالقاهرة، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالي الصناعة والنقل، ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارتي الصناعة والنقل لدعم الاقتصاد القومي وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد في مصر.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند وأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية بما يحقق مصالح البلدين ويدعم التكامل الصناعي، مشددًا على الترحيب بكافة الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر، ومنها الشركات الهندية الجادة الراغبة في المشاركة في المشروعات الصناعية والاستثمارية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.

ومن جانبه أكد سوريش كى ريدي أن مصر تمثل بوابة استراتيجية إلى إفريقيا وأوروبا، وتتمتع باقتصاد ديناميكي يتيح فرصًا كبيرة للشركات الهندية للاستثمار والتوسع، مشيراً إلى أن الشركات الهندية القائمة في مصر يصل حجم استثماراتها إلى 3.5 مليار دولار كما أن لديها خطط توسعية في عدد من القطاعات، أبرزها المجالات الصناعية واللوجستيات والموانئ والطاقة المتجددة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض ملامح المناخ الاستثماري الواعد في مصر والإجراءات الإيجابية التي نفذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة والمستثمرين المحليين والدوليين، حيث أكد السفير أن رؤساء الشركات الهندية العاملة في مصر قد أشادوا بهذه الإجراءات وبالآليات التي تنفذها الحكومة المصرية لإزالة أي تحديات بشكل فوري مضيفاً أن هناك اهتمام كبير من الشركات الهندية لضخ استثمارات جديدة في مصر وإقامة مصانع جديدة بها والانطلاق منها الى السوق الأوروبي وأعرب الوزير عن ترحيبه بكافة الشركات والمستثمرين المصريين والأجانب لمقابلته مباشرة وعرض مطالبهم ومقترحاتهم.  

وأعرب السفير عن تطلع الحكومة الهندية لاستقبال السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في الهند للالتقاء بالمسؤولين المعنيين وبحث سبل تطوير وتعميق العلاقات الثنائية لاستغلال طاقات البلدين فضلاً عن الالتقاء برؤساء وكبريات الشركات الهندية ومحافل رجال الأعمال وعرض الفرص الصناعية والاستثمارية في مصر.  

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير دعوته لسفير الهند والمستثمرين الهنود لحضور معرض "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة" في نوفمبر 2025، كما أكد الوزير أن مصر تفتح أبوابها لكل الاستثمارات الجادة، وأن تعزيز التعاون الصناعي مع الهند يمثل أولوية استراتيجية، ويعكس رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني ورفع قدراته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعود بالنفع على الجانبين ويخلق فرصًا واعدة للنمو والاستثمار المشترك.

