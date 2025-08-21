الوزير: تشغيل جزئي لمصنع 7 لـ الحديد والصلب قريبا

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هناك تعاون كبير في مجالات النقل المختلفة بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اهتمام بنقل البضائع المصرية للسعودية.



وقال كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه لدينا توجه رئاسي صريح بالحفاظ على الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أنه سنقوم بتشغيل جزئي لمصنع 7 التابع لمصنع الحديد والصلب

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه لن ننظر إلى الوراء فيما حدث في مصنع الحديد والصلب وسنقوم بالتطوير، مؤكدا أن المصنع سيكون كثيف العمالة وغير كثيف الطاقة