العاملين بالسكة الحديد تنظم مؤتمرا حاشدا عن الصحة المهنية بورش بولاق

نظمت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق برئاسة عبد الفتاح فكري، اليوم الإثنين، مؤتمرا عماليا حاشدا بورش عنابر بولاق، حول السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

يأتي المؤتمر في إطار تنفيذ برنامج النقابة العامة التوعوي حول السلامة والصحة المهنية، وذلك وفي ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة، بضرورة الاهتمام بالعنصر البشري كونه الركيزة الأساسية للتنمية.

حضر المؤتمر الذي تحت رعاية المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المهندس خالد إمبابي نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني، والنائب هشام عبد الواحد نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد المالية، العميد علاء سماحة رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة، والمهندس محمد عبد اللطيف مدير عام ورش عنابر بولاق.

كما حضر كامل عبد المقصود نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وأمين صندوق النقابة العامة، ومحسن عزت الأمين العام، وسيد عبد اللطيف نائب رئيس النقابة العامة.

وأكد عبد الفتاح فكري، أهمية العنصر البشري داخل الهيئة، واهتمام جميع القيادات به والمطالبة دائما بالعمل على صقل خبراته وتطويره كونه الركيزة الأساسية للبناء والتطوير والتنمية، مشددا على ضرورة إلتزام العاملين بكافة وسائل الأمن والآمان داخل الورش، والحفاظ على تنفيذ كافة التعليمات واللوائح.

أشار رئيس النقابة إلى أن الهيئة شهدت طفرة تطوير لم تشهدها منذ مئات السنين بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق مهندس كامل الوزير، وتم إنفاق المليارات في تحديث أسطول الجرارات والعربات والبنية الأساسية وتعديل نظم الإشارات حتى يكون لدينا سكك حديدية تليق بالشعب المصري وبالجمهورية الجديدة، التي وضع حجر أساسها الرئيس السيسي.

كما أكد رئيس النقابة أهمية أن نستغل هذه المكتسبات ونسعى جاهدين لزيادة الإنتاج ودفع عجلة التنمية والتطوير لهيئتنا الموقرة، مشيرا إلى أن جميع العاملين بالسكة الحديد جنود مجندة لخدمة الهيئة والوطن، وأن الهيئة تمتلك خبرات وقدرات للعاملين لا يستهان بها، وأننا جميعا نقف خلف القيادة السياسية لتحقيق كافة الأمال والطموحات.

وأشار رئيس النقابة في كلمته إلى عدد من النماذج المشرفة من العاملين، الذين كرمتهم النقابة والقيادات لتميزهم وانضباطهم وحرصهم على العمل وأمن وسلامة الركاب والماره، وقد ذكر على سبيل المثال لا الحصر واقعة رئيس قطار (945) صبحي جورجي والمعروفة " بالراكب أبو شورت" وكذلك واقعة خفير مزلقان السادات ببني سويف طارق محمد برس، الذي كاد أن يضحي بحياته فداء لشاب وأنقذه من أمام القطار.

وطالب رئيس النقابة جميع العاملين بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل والالنزام بإجراءات الأمن والسلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

حضر المؤتمر أعضاء اللجنة النقابية بورش عنابر بولاق السيد حسين الأمين العام، وشحاتة صابر أمين الصندوق وأعضاء اللجنة.