قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمعت صوتها.. محمود سعد يعلن عودة أنغام لأرض الوطن
مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس
افتتاح مونوريل شرق النيل نوفمبر المقبل .. والقطار السريع في يونيو 2026 | تفاصيل
آي صاغة: الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار
مشوار حافل من المهنية الأخلاقية.. الوطنية للإعلام تنعي الإعلامي عاطف كامل
والدة أطفال دلجا أمام النيابة: لم أتناول طعام أو شراب من يد المتهمة طوال 5 أشهر
مفتي الجمهورية: الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقف حجر عثرة أمام أي سلام عادل.. صور
من 22 سنة.. أحمد موسى يفجر مفاجآت عن أرض الزمالك المسحوبة
أحمد موسي: الإخوان تقف مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية
محدش بلغني راجعة مصر إمتى.. والد أنغام لـ صدى البلد: بنتي بخير | خاص
حضور حاشد.. جامع الفتوح بالهند يشهد أكبر تجمع لإحياء ذكرى المولد النبوي
الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المتهمة بقـ.تل زوجها وأبنائه الـ 6 بالمنيا: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في ضرتي

المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم
المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم
محمد عبد الله

أقرت المتهمة بإنهاء حياة زوجها وأبنائه الـ6 بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا أنها قامت بإعداد بعض أرغفة الخبز ووضعت بداخل بعضها كمية من المبيد الحشري، ثم أرسلتها إلى منزل الزوجة الأولى حيث كان يقيم الأب وأطفاله، فأصيبوا تباعًا بأعراض الإعياء حتى حدثت حالات الوفاة. 

وقد أنكرت المتهمة قصدها قتلهم عمدًا، إلا أنها اعترفت بواقعة خلط المبيد بالخبز وإرساله كيدًا بالزوجة الأولى.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وقد وردت تقارير مصلحة الطب الشرعي والمعامل الكيميائية مؤكدة أن سبب الوفاة هو تسمم المجني عليهم بمبيد حشري شديد السُميّة يُسمى “الكلوروفينابير”، والذي يؤدي إلى انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية حتى توقفها عن العمل، وقد وُجدت آثاره بالعينات المأخوذة من جثامين المتوفين.

وفي إطار حرص النيابة العامة على كشف ملابسات الواقعة، انتقل فريق منها يرافقه خبراء السموم بمصلحة الطب الشرعي لإجراء معاينة لمحل إقامة الأب وأطفاله بمنزل الزوجة الأولى، وكذا منزل الزوجة الثانية، حيث أسفرت المعاينة وفحص العينات المأخوذة من أواني تقديم الطعام وبقايا الخبز عن احتوائها على المبيد السام المشار إليه، كما تبين وجود آثاره بمعدات الطهي وإعداد الخبز في منزل الزوجة الثانية. وعلى أثر ذلك طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أسفرت عن قيام زوجة الأب الثانية بارتكابها.


 

وفاة اطفال دلجا حادث اطفال دلجا اطفال المنيا حوادث المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

ترشيحاتنا

سنن الصلاة

هل سنن الصلاة نحاسب عليها؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

الإفتاء

ما حكم توصيل الإنترنت لمن يستخدمه في غضب الله؟.. أمين الإفتاء يجيب

رئيسة تمريض مستشفى سيد جلال

بعد تكفل شيخ الأزهر برعاية ابنتها.. من هي رئيسة تمريض مستشفى سيد جلال؟

بالصور

صاحب لو بطلنا نحلم نموت.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا

طعمه وشكله حلو.. اعرف تأثير البلح البرحي على الجسم

البلح البرحي
البلح البرحي
البلح البرحي

4 فواكه لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم
4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم
4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

فيديو

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد