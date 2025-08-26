خلال 24 ساعة.. 100 شهيد نتيجة الغارات الإسرائيلية في غزة

أفادت "العربيةالحدث" بأن حصيلة الضحايا في قطاع غزة ارتفعت إلى 100 شهيد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مختلف مناطق القطاع.

ووفق مصادر محلية، استهدفت الطائرات الإسرائيلية مناطق جباليا والتفاح بعدة غارات جوية، إضافة إلى تفجير روبوتات مفخخة في بعض المناطق المستهدفة.

و طارت الغارات منزلاً في منطقة جباليا النزلة شمال القطاع، إضافة إلى منزل آخر وسط غزة، ما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين.

وأشارت مصادر طبية إلى أن 92 فلسطينيا قُتلوا خلال الساعات الماضية، بينهم 6 صحفيين قضوا في استهداف مبنى داخل مجمع ناصر الطبي جنوب القطاع. وتواصل إسرائيل استهداف مواقع يتجمع فيها المواطنون بانتظار المساعدات الإنسانية.