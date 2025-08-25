خناقة ستات تفاصيل حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أكتوبر

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة ، حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأكتوبر بالجيزة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات،





كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأكتوبر بالجيزة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، كما تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول شخصين "أحدهما مصاب بجرح بالجسم"، و4 سيدات ، وطرف ثان شخصين "مصابان بجروح متفرقة بالجسم" ، وسيدتين جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة ،بسبب خلافات بينهم فى مجال سمسرة العقارات قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة .





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (الأسلحة البيضاء والعصى المستخدمين فى الواقعة) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.