على فوزي يعزز تقدم مودرن سبوت أمام بيراميدز
ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة
البرازيل ترفض تعيين سفير جديد لإسرائيل
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من لقاء بتروجيت والمقاولون بالدوري
محمد الباز يكشف تفاصيل مخطط الإخوان لاستهداف العلاقات بين الدول العربية.. فيديو
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
إلهام شاهين تكشف حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم
الشقق البديلة للإيجار القديم .. الشروط وطرق التقديم
دوري نايل.. مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول
بعد رسوب أكثر من 400 طالب.. نقل بعض معلمي مدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية
ريبيرو يكشف سر اختيار الشناوي لمباراة الأهلي وغزل المحلة
3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
مع اقتراب اكتمال فتح المقار الانتخابية حول العالم.. الهيئة الوطنية للانتخابات تُتابع انتظام التصويت في 7 دول بأمريكا الشمالية والجنوبية

الانتخابات
الانتخابات
إسلام دياب

تُواصل غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير عملية فتح مقرات الاقتراع أمام الناخبين المصريين بالخارج، حيث انطلقت عملية التصويت في 7 دول بأمريكا الشمالية والجنوبية على النحو التالي:

الولايات المتحدة الأمريكية: قنصليتا مصر فى شيكاغو، وهيوستن
بنما: السفارة فى بنما
بيرو: السفارة فى ليما
كولومبيا: السفارة فى بوجوتا
الإكوادور: السفارة فى كيتو
المكسيك: السفارة فى المكسيك
جواتيمالا: السفارة فى جواتيمالا

يأتي ذلك في إطار عملية الاقتراع فى اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تُجرى في 136 مقرًا انتخابيًا بـ117 دولة حول العالم، تحت إشراف أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وبمتابعة مباشرة من غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات لضمان تيسير التصويت وتذليل أي عقبات.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري بمقر الهيئة، وذلك لاطلاع الرأي العام على مجريات العملية الانتخابية للمصريين في الخارج في أول أيام التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

تجدر الإشارة إلى أن جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالخارج تُجرى على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، الموافقين 25 و26 أغسطس الجاري، عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.

غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الجامعات 2025

أرشيفية

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

القردة لي لي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمطار العلمين

أسعار الدواجن

هبوط أسعار الدواجن والبانيه بعد انخفاض الأعلاف

رسامة شمامسة جدد

في إطار التعمير الرعوي.. رسامة 440 شماسًا لقرى إيبارشية سوهاج

مدينة تغرم السائقين 100 دولار عند تفويل السيارات بالبنزين .. تعرف عليها

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

صاحب لو بطلنا نحلم نموت.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

