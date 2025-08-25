مع اقتراب اكتمال فتح المقار الانتخابية حول العالم.. الهيئة الوطنية للانتخابات تُتابع انتظام التصويت في 7 دول بأمريكا الشمالية والجنوبية

تُواصل غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير عملية فتح مقرات الاقتراع أمام الناخبين المصريين بالخارج، حيث انطلقت عملية التصويت في 7 دول بأمريكا الشمالية والجنوبية على النحو التالي:

الولايات المتحدة الأمريكية: قنصليتا مصر فى شيكاغو، وهيوستن

بنما: السفارة فى بنما

بيرو: السفارة فى ليما

كولومبيا: السفارة فى بوجوتا

الإكوادور: السفارة فى كيتو

المكسيك: السفارة فى المكسيك

جواتيمالا: السفارة فى جواتيمالا

يأتي ذلك في إطار عملية الاقتراع فى اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تُجرى في 136 مقرًا انتخابيًا بـ117 دولة حول العالم، تحت إشراف أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وبمتابعة مباشرة من غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات لضمان تيسير التصويت وتذليل أي عقبات.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري بمقر الهيئة، وذلك لاطلاع الرأي العام على مجريات العملية الانتخابية للمصريين في الخارج في أول أيام التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

تجدر الإشارة إلى أن جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالخارج تُجرى على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، الموافقين 25 و26 أغسطس الجاري، عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.