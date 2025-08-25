تجديد حبس بلوجر جديدة بتهمة التحريض على الفسق

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس صانعة محتوى 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق.

ورد عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وبحوزتها (كمية لمخدر الآيس) وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطى ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.