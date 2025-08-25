تفاصيل حبس متهم أدعى انه ضابط شرطة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس شخص زعم استيقافه من قائد سيارة "ملاكى" والتعدى عليه بالسب والشتم وإشهار سلاح نارى فى مواجهته بسبب خلاف على أولوية المرور بالجيزة ، وحال قيامه بتصويره لاذ بالفرار وإدعى بالمقطع كونه ضابط شرطة وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق.





كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله القائم على النشر قيام قائد سيارة "ملاكى" بإستيقافه والتعدى عليه بالسب والشتم وإشهار سلاح نارى فى مواجهته بسبب خلاف على أولوية المرور بالجيزة ، وحال قيامه بتصويره لاذ بالفرار وإدعى بالمقطع كونه ضابط شرطة .





بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مندوب مبيعات "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة ، وبحوزته ( طبنجة صوت – كلبش إكسسوار ) .





وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الأسباب دون الإدعاء بأى صفة ، كما تم ضبط القائم على النشر لإدعائه الكاذب بكون المشكو فى حقه ضابط شرطة .





تم التحفظ على سيارة المشكو فى حقه ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله والشاكى