إحالة 22 من العاملين غير الملتزمين للتحقيق في عدد من مراكز الشرقية

محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بضرورة تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على جميع المنشآت الحكومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط منظومة العمل ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، والتعامل معها بكل حزم وفقاً للقانون، بما يحقق الإنضباط الوظيفي ويرتقي بمستوى الأداء داخل الجهاز الإداري بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد المحافظ أن المتابعة الميدانية تُعد أحد أهم أدوات حوكمة العمل داخل الوحدات المحلية، لما لها من دور فاعل في تعزيز الإنضباط الإداري والتأكد من تواجد العاملين بمقار عملهم، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه إطار تنفيذ توجيهات المحافظ بإحكام الرقابة على الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، تم تشكيل لجان تفتيشية من فريق عمل الإدارة للمرور المفاجئ على عدد من الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من انتظام سير العمل ومراجعة التزام العاملين بالنوبتجيات علي مدار اليوم.

أوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية أنه تم تنفيذ جولات المتابعة للمرور على الوحدات المحلية بمراكز مشتول السوق، والإبراهيمية، ومنيا القمح، وأبو حماد، وديرب نجم، وبلبيس، وفاقوس، ومدينة القرين، وذلك لمتابعة انتظام العمل والتأكد من التزام العاملين بالنوبتجيات المحددة لهم.

وخلال أعمال المتابعة، تبين إلتزام وتواجد عدد من العاملين المكلفين بالنوبتجية المسائية في بعض الوحدات المحلية، في حين تم رصد عدم تواجد بعض الموظفين أو وجود ملاحظات تنظيمية تتعلق بسجلات النوبتجية، وتم إثبات تلك الملاحظات في تقارير المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ليقرر محافظ الشرقية إحالة (٢٢) من العاملين للتحقيق في الملاحظات الواردة بتقارير لجان المتابعة، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيالها، بما يسهم في إحكام منظومة العمل الإداري داخل الوحدات المحلية وتحقيق الانضباط الوظيفي، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

