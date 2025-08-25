تعزيز التعاون بين هيئة قضايا الدولة ومحافظة الإسكندرية

في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على توطيد العلاقات المؤسسية وتعزيز سبل التعاون مع كافة أجهزة الدولة، قام المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، بزيارة للسيد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

وتركزت المباحثات خلال الزيارة على مناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة المتعلقة بمحافظة الإسكندرية، والتي تباشرها الهيئة نيابة عنها، وذلك انطلاقًا من دورها الحيوى فى الدفاع عن المال العام وحقوق الدولة.

وفي إطار دعم مسيرة العمل وتحديث آليات التخاطب، سلم المستشار الدكتور حسين مدكور، درعًا تذكاريًا وأرشيفًا إلكترونيًا متكاملاً يضم كافة القضايا الخاصة بمحافظة الإسكندرية، ويهدف هذا الأرشيف إلى تحقيق الشفافية وسرعة الوصول للمعلومات، ويمثل نقلة نوعية في إدارة الملفات القانونية للمحافظة، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة وفعالية العمل.

وأعرب المحافظ عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن مصالح المحافظة، وأشاد بالدور الفعال الذى يضطلع به القسم القضائي بالمحافظة، مؤكدًا على عمق أواصر التعاون المشترك بين الجانبين.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور مدكور أن هذه الزيارة تأتي في إطار نهج الهيئة المستمر لتعزيز التواصل المباشر مع جهات الدولة، سعيًا لتقديم حزمة دعم قانوني متكاملة ومتميزة، تدعم استقرار مسيرة التنمية.

وفى ختام الزيارة تبادل الطرفان الدروع التذكارية اعتزازا وتقديراً

كما حضر الزيارة لفِيفًا من قيادات قضايا الدولة.