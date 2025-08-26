حبس المتهم بقتل زوجته وطعن ابنته في المرج

باشرت جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في جريمة المرج، وأمرت بحبس المتهم بقتل زوجته وطعن ابنته في المرج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مسن يقتل زوجته ويطعن ابنته في المرج

شهدت منطقة المرج في القاهرة، جريمة مأساوية؛ بعدما سطر مسن نهاية مأساوية لزوجته وطعن ابنته؛ بسبب خلافات أسرية بينهما، ورفضهما العودة للعيش معه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المرج، تضمن وقوع جريمة قتل في دائرة القسم، وقيام مسن بقتل زوجته وطعن ابنته بسبب خلافات بينهما.

وبالانتقال والفحص؛ تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن المتهم طعن زوجته وأصاب ابنته بسبب خلافات بينهما بسبب عدم موافقة الزوجة على العودة له.