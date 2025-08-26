خبير: مشروعات النقل والتنمية العمرانية تدعم الاقتصاد

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائمًا على المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، في مختلف القطاعات، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والنقل والصناعة.

وأوضح جاب الله، في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الاجتماع الأخير للرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين؛ يعكس هذا الحرص، حيث تم استعراض مستجدات تشغيل وإدارة الموانئ المصرية، وهي ملفات ترتبط بشكل مباشر بجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتخفيض تكاليف التداول التجاري، بما ينعكس في النهاية على المواطن المصري.

وأضاف أن مشروعات النقل تمثل العمود الفقري لدفع التنمية العمرانية، والسياحية، والصناعية، لافتًا إلى أن مصر تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات العملاقة، من بينها مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط العين السخنة بالإسكندرية والعلمين ومطروح، إلى جانب مشروع المونوريل بالقاهرة، وتطوير الموانئ البحرية.

وأشار جاب الله إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية، لكن التأثير الأكبر يطال القطاع الصناعي، الذي يعتمد بشكل مباشر على البنية التحتية المتطورة والنقل منخفض التكلفة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة لتطوير القطاع الصناعي، بما يشمل الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والحديد والصلب، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية وتكنولوجيا الإنتاج الموفرة للطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.