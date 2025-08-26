قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب حرب غزة.. صندوق الثروة النرويجي يقرر التخارج من مجموعات مصرفية إسرائيلية
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لتشغيل النت
خبير: مشروعات النقل والتنمية العمرانية تدعم الاقتصاد
حبس المتهم بقتل زوجته وطعن ابنته في المرج
ما هي سنة النبي بعد صلاة الفجر؟.. 7 عبادات لا تفوت ثوابها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟
من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية
زيزو ينتظر موقف الأهلي قبل الذهاب إلى اتحاد الكرة في شكوى الزمالك
هل ولد النبي في 12 ربيع الأول؟.. اعرف الجواب الصحيح
كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا
خلال 24 ساعة.. 100 شهيد نتيجة الغارات الإسرائيلية في غزة
وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي
خبير: مشروعات النقل والتنمية العمرانية تدعم الاقتصاد

هاني حسين

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائمًا على المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، في مختلف القطاعات، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والنقل والصناعة.

وأوضح جاب الله، في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الاجتماع الأخير للرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين؛ يعكس هذا الحرص، حيث تم استعراض مستجدات تشغيل وإدارة الموانئ المصرية، وهي ملفات ترتبط بشكل مباشر بجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتخفيض تكاليف التداول التجاري، بما ينعكس في النهاية على المواطن المصري.

وأضاف أن مشروعات النقل تمثل العمود الفقري لدفع التنمية العمرانية، والسياحية، والصناعية، لافتًا إلى أن مصر تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات العملاقة، من بينها مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط العين السخنة بالإسكندرية والعلمين ومطروح، إلى جانب مشروع المونوريل بالقاهرة، وتطوير الموانئ البحرية.

وأشار جاب الله إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية، لكن التأثير الأكبر يطال القطاع الصناعي، الذي يعتمد بشكل مباشر على البنية التحتية المتطورة والنقل منخفض التكلفة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة لتطوير القطاع الصناعي، بما يشمل الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والحديد والصلب، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية وتكنولوجيا الإنتاج الموفرة للطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

