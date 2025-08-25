أمل سلامة: المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيش عصرها الذهبي، حيث حصلت على حقوق غير مسبوقة، وتولت مناصب رفيعة لم تصل إليها من قبل، فأصبحت القاضية والوزيرة والمحافظ والنائبة بتمثيل غير مسبوق.

وأضافت سلامة، في تصريحات صحفية، أن حزب الحرية يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن الحزب أسند مقعده في القائمة بانتخابات مجلس الشيوخ إلى كادر نسائي واعد النائبة حنان وجدي، تقديرًا لكفاءتها وما تمتلكه من خبرة واسعة في الملفات الاقتصادية، وسوف يواصل الحزب نهجه في الدفع بالكفاءات النسائية والشبابية في انتخابات مجلس النواب القادمة.

وشددت على أن القيادة السياسية حريصة على توفير المناخ المناسب لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس إيمان الدولة بدورها المحوري في بناء الجمهورية الجديدة.

وتابعت سلامة أن المرأة المصرية أثبتت في مختلف المواقع قدرتها على العطاء والنجاح، مشيرة إلى أن حزب الحرية سيواصل الدفع بكفاءات نسائية في مختلف الاستحقاقات المقبلة، إيمانًا بأهمية مشاركتهن في صياغة السياسات العامة وصناعة القرار.