مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
أخبار البلد

"مونوريل نوفمبر".. الرئيس السيسي يضع خططًا لربط مصر بشبكة موانئ ونقل عالمية

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مجدي أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مستجدات إنشاء وتحديث وتشغيل وإدارة الموانئ على مستوى الجمهورية، بما في ذلك المخطط العام لميناء جرجوب البحري ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والمخطط العام لميناء أبو قير البحري، ومحطة الصب السائل لتخزين وخلط المنتجات البترولية بميناء شرق بورسعيد، وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة مارينا الجلالة، وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم البنية الفوقية لميناء برنيس البحري، حيث تم استعراض العوائد المتوقعة من هذه المشروعات، وما ستوفره من فرص عمل جديدة. 

ووجّه الرئيس السيسي بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية، بما يحقق التكامل مع البنية التحتية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية، ويعزز قدرة الدولة على تعظيم الاستفادة منها.

تطورات الموقف التنفيذي لمشروعات النقل

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول تطورات الموقف التنفيذي لمشروعات النقل، لا سيما منظومة السكك الحديدية، حيث تم عرض تطورات إنشاء مونوريل شرق/غرب النيل، ومحطات الركاب ذات الصلة، وسبل ضمان التكامل بين مونوريل شرق القاهرة والأتوبيس الترددي، وتطورات أعمال رفع كفاءة الطرق الملاصقة لمسار المونوريل، حيث أشير إلى أنه من المقرر افتتاح خط مونوريل شرق النيل في نوفمبر 2025.

وفي السياق ذاته، تم استعراض مستجدات تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)، والمخطط افتتاحه في يونيو 2026، إلى جانب خط القطار السريع بين مدينة السلام والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، المزمع الانتهاء منه في مارس 2026، حيث وجّه الرئيس بأهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، نظرًا لما تمثله هذه المشروعات من ركيزة للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض فرص التوسع في المناطق الصناعية، تنفيذاً لخطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية، من خلال إنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية، وتدعم سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا. وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى اهتمام الدولة بصناعات الحديد والصلب والأسمنت، مستعرضاً تطورات العمل بشركتي السويس للصلب وأسمنت العريش، ومؤكداً حرص الدولة على جذب الاستثمارات والدخول في شراكات استراتيجية، بما يسهم في توسيع نطاق التصنيع المحلي والتصنيع المشترك مع الدول الصديقة، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي والتصدير، وخلق المزيد من فرص العمل.
 
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز المشروعات، وإجراء مراجعة شاملة لأعمال الصيانة على مستوى شبكة الطرق ورفع كفاءتها، إلى جانب تسريع تنفيذ المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري إنشاؤها. كما وجّه سيادته بالعمل على جذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين، دعمًا لأهداف الدولة في التطوير الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

السيسي مدبولي كامل الوزير الموانئ شبكة الموانئ المصرية البنية التحتية

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

غزة

تحذير فلسطيني: إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح لإخضاع الشعب

وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد

الوادي الجديد.. 10 مدارس تتأهل للتصفيات النهائية في جائزة التميز للمساواة بين الجنسين.. و65 معلما يفوزون برحلات عمرة مجانية

حملات تفتيشية

حملات تفتيشية ورقابية بالمحافظات على السلع الغذائية الأساسية ..ماذا يحدث؟

كيف تبدو الحياة اليومية في أكثر دول العالم أمانا؟

كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟
محافظ الشرقية يُطلق شارة بدء فعاليات مبادرة جمعية الكشافة البحرية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

محافظ الشرقية
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

جانب من الحملة
المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

