قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ولد النبي في 12 ربيع الأول؟.. اعرف الجواب الصحيح
كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا
خلال 24 ساعة.. 100 شهيد نتيجة الغارات الإسرائيلية في غزة
وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي
بتروجيت في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري
النقل تواصل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية في السكك الحديدية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26-8-2025
اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب.. تعرف عليه
حبس 3 متهمين بصفع المواطنين دون سبب في شوارع القاهرة
هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب
ميدو: الزمالك لو أخد الدوري السنة دي هيتسحب منه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اسماء محمد

هزت حادثة وفاة  6 أطفال فى المنيا ووالدهم  قلوب المصريين وشغلت نشطاء السوشيال ميديا ولكن كانت المفاجأة التى كشفتها التحقيقات أن زوجة الأب هى من قتلت الأسرة.

سبب وفاة أطفال المنيا

وكانت نتائج تحقيقات النيابة العامة إلى أن سبب وفاة أطفال المنيا ووالدهم كان تناول خبز به مبيد حشري شديد السمية يحتوى على مادة الكلوروفينابير التى تسبب توقف أعضاء الجسم وتؤدي للوفاة بسرعة ولايوجد لها ترياق وكانت الغيرة من زوجته الأولى هى دافع الجريمة.

أسرار عن مادة الكلوروفينابير

 

كشف دكتور محمود عمرو، أستاذ الطب المهنى والبيئي ومؤسس مركز السموم، فى تصريحات خاصة لموقع “ صدى البلد الإخباري” أن هناك حالة واحدة كان يمكن فيها علاج الحالات المماثلة لواقعة أطفال المنيا وتسمم مادة الكلوروفينابير التى لايوجد لها ترياق.

وأوضح محمود عمرو أنه يمكن إنقاذ حياة ضحايا مادة الكلوروفينابير إذا تم نقلهم لمركز السموم أو الطوارئ قبل هضم الطعام الذي يحمل هذه المادة وتحوله لمجرى الدم وكلما تأخر نقلهم للمستشفى وإجراء الاسعافات الأولية هناك كلما تراجعت احتمالات الشفاء أو حتى الحياة.

وأشار محمود إلى أن أقصى مدة يمكن فيها إنقاذ حالة الشخص الذي تعرض لتسمم مادة الكلوروفينابير هى ساعتين وبعدها يصعب إسعاف المريض واستمراره فى الحياة.

مادة الكلوروفينابير

بينقذوه ازاى جوا المستشفى 

وشرح دكتور محمود عمرو كيفية إنقاذ حياة المريض المتسمم بمادة الكلوروفينابير إذا تمكن الأهل إيصاله في وقت مبكر هو عمل إفراغ لكل محتويات المعدة ثم استخدام الكربون النشط ، مشددا على أن هذه الإجراءات لاتتم إلا داخل المستشفى والأفضل داخل وحدة علاج السموم لتتمكن من الحصول على النتائج المطلوبة دون مضاعفات أو مخاطرة بحياة المريض حيث أنه يجب إفراغ المعدة نهائيا وبشكل صحيح.
 

والمرحلة الثانية من رحلة العلاج هى إعطاء علاج لأعراض التى عانى منها المريض بسبب مادة الكلوروفينابير مثل الأعراض العصبية وارتفاع الحرارة والبقاء تحت الملاحظة حتى تزول الأعراض وفى الحالات الشديدة يمكن أن يعانى من مشكلات مستمرة لفترة طويلة ولكنه يظل حيا .

ناشد دكتور محمود عمرو بضرورة انتشار وحدات السموم داخل كل أنحاء المحافظة وجود وحدة سموم داخل كل مستشفى رئيسية فمثلا لو ماحفظة بها 15 مركز يجب أن يتم إنشاء 15 وحدة أو 15 محطة لعلاج السموم بحيث تشمل كل مركز .

دكتور محمود عمرو مؤسس مركز السموم
أطفال المنيا مادة الكلوروفينابير وفاة أطفال المنيا الاسعافات الأولية إنقاذ أطفال المنيا 6 أطفال الاسعافات الأولية لتسمم مادة الكلوروفينابير الكلوروفينابير تسمم مادة الكلوروفينابير دكتور محمود عمرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم

المتهمة بقـ.تل زوجها وأبنائه الـ 6 بالمنيا: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في ضرتي

أنغام

بعد رحلة علاجها في ألمانيا.. عودة أنغام إلى مصر الثامنة مساء اليوم

ترشيحاتنا

شوربة الشوفان

لذيذة جدا.. طريقة عمل شوربة الشوفان

الهام شاهين

بفستان قصير .. إلهام شاهين تخطف الأنظار على شاطئ الساحل الشمالي

جمال شعبان

بيوقف القلب فجأة .. جمال شعبان يوجه نصائح للحماية من مرض الشريان التاجي

بالصور

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

بدون مكياج.. أول ظهور لأنغام بالساحل الشمالي بعد رحلتها العلاجية

انغام
انغام
انغام

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير

الكلوروفينابير
الكلوروفينابير
الكلوروفينابير

فيديو

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد