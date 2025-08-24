قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقالات

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين

جولة واحدة على التيك توك تجعلك تتأكد أن الانهيار جاء وبدأ فى كافة مناحي حياتنا، فالذى تشاهده لايصدق ولا يستوعبه عقل ؛ رجال ان صحت تسميتهم يتحدثون كالنساء بل أكثر ميوعة، آخرون يتصلون بأشخاص بحجة عمل مقالب وتصدر عنهم أصوات وأفعال مشينة ومقرفة كل ذلك من أجل المال الذى سيحصلون عليه بالطبع من عدد المتابعين ونسب المشاهدة. 

سيدات كبيرات فى السن لم يحترمن أعمارهن ولا ذويهن ويتحدثن فى أمور غريبة بأريحية مطلقة، فتيات فى سن الورود والزهور يتاجرن بأجسادهن من أجل التريند والمزيد من الورق الأخضر الدولار يعنى. 

شباب وان شئت الدقة صبية مراهقون لم يتركوا شيئا بذيئا الا وعملوه من اجل مائعا اليه البنات والسيدات والصغير والكبير . فى عالم التيك توك تجد نفسك مندهشا لأن هذا العالم لايقتصر على من يسعون لجلب المال والشهرة بل انه ايضا يتسع لفنانين معروفين ومشهورين وعندهم من الأموال ما يوازى ما كان يملكه قارون مع اختلاف عدم وجود مفاتيح قارون التى تعجز ايادى الشباب الفتية عن حملها من كثرتها ، فهؤلاء الفنانين معهم الفيزا التى تفتح بدون حمل هم شيلها وحطها. 

الغريب أن سوق التيك توك يعج بالفنانين بلا استثناء المشهور والمغمور الجميل وغير الجميل الكبير والصغير الكل موجود ويتدلى بدلوه ويضع أمامه هدفا واحدا وحيدا وهو المال وبالطبع المزيد من الشهرة والألمعية .

 عالم التيك توك يشبه اغنية من كلمات العبقرى صلاح جاهين وغنتها الجميلة سعاد حسنى وهى اغنية شيكا شيكا بوم . فعلا كل كلمة قيلت فى هذه الأغنية تصف عالم التيك توك وماصرنا عليه. 

الأمور أصبحت تشبه ليلة المولد فى قرية مزدحمة بالسكان ومن يريد ان يلفت الانتباه عليه ان يفعل كل ماهو غريب لان الممنوع مرغوب . شيكا بوم أصبحت موازية لتيك توك فكلاهما هدفهما واحد وهو المال والشهرة وجذب المزيد من المريدين الطامعين الراغبين .

التيك توك هو نداهة هذا العصر والمرحلة فمن خلاله استطاعت واحده فقط ان تأتى باهلها وجيرانها وزميلاتها وينطبق القول على المذكر منه ايضا . 

التيك توك ليس مجرد منصة من منصات التواصل الاجتماعى الحديث بل هو اختراق اجتماعى يهدف لانهيار القيم والموروثات الاجتماعية والأخلاقية.

 فى قديم الزمان رأت الحكومة المصرية حينذاك ان التصريح بممارسة الدعارة سيجنب البلاد أزمات ومشاكل فى  غنى عنها ، واباحت الاذاعة حينها ايضا اغانى فيها ايحاءات وكلمات تحمل معانى جنسية مثل" نزل الستاره واقعد لاعبنى ، المزه طازه والحال عجبنى. وايضا ، ابويا مش فى البيت وامى فى الغيط ، تعالى متعملش فيها عبيط …. ومع التحفظ على هذا التوجه وهذه الاجراءات التى اتخذتها الدولة قديما للابقاء على الصحيح من القيم فان التيك توك الان اصبح يشبه تصريحا رسميا بانشاء بيوت للدعارة مع اختلاف المسمى والهدف ولكن المسعى واحد وهو المال وسلاما على ما تبقى من قيم وموروثات مصرية .

التيك توك الشهرة التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

المتحف المصري الكبير

هرم مصر الرابع| المتحف المصري الكبير يعيد كتابة مجد الحضارة الفرعونية.. خبير يعلق

محافظ بني سويف يكرم عامل الاسعاف

محافظ بني سويف يُكرّم عامل مزلقان خاطر بحياته لإنقاذ حياة شاب.. ويؤكد: دقيقة من الانتظار قد تحميك وتحمي أسرتك من مأساة

غزة الان

موجة جدل في أمريكا بعد دعم إنساني من اتحاد يهودي لسكان غزة.. وخبير: اجتياح بدعم أمريكي

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

