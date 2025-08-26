وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

سادت حالة من الحزن العميق في قرية الخمسة التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، بعد إعلان وفاة القارئ الشاب الشيخ محمد رضا الطنطاوي صباح اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025.

صلاة الجنازة على الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وأكدت مصادر مقربة من أسرة الفقيد أن صلاة الجنازة ستقام غدًا الأربعاء عقب صلاة الظهر بالقرية، على أن يُدفَن جثمانه بمقابر العائلة، فيما يستقبل ذويه العزاء في دار المناسبات بالقرية.

كما حرص أصدقاؤه ومعارفه على نعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة، حيث وصفه البعض بأنه صاحب صوت يبعث على السكينة والخشوع، فيما كتب صديقه أحمد منصور:

“إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويجعل بكل حرف قرأه من كتاب الله شفاعة له عند ربه”.

وكان الشيخ محمد رضا الطنطاوي قد عُرف بين أهالي قريته بحُسن خلقه وصوته المميز في تلاوة القرآن الكريم، حيث اعتاد المشاركة في المناسبات الدينية والعزاءات، تاركًا أثرًا طيبًا في قلوب مستمعيه.