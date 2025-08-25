الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

قال د. حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه الساعات الماضية شهدت انتشار خبر كاذب، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن وقوع حادث مروري عنيف على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ووجود العديد من حالات الوفاة والإصابات.

وأوضح متحدث وزارة الصحة والسكان، إن مروجي الشائعة استغلوا فيديو قديم لحادث سابق؛ لجذب التفاعلات والمشاهدات.

وأشار إلى أن كثيرين ساهموا في تداول الفيديو، دون التحقق من صحة المعلومات المُضللة التي يحتويها.

التحقق مهم قبل مشاركة أي محتوى بمواقع التواصل

ودعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين الكرام، إلى التحقق؛ عند مشاركة المحتويات، وتجنب الانسياق خلف الصفحات التي تعتمد أساليب غير مهنية لتحقيق انتشار واسع.