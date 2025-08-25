انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

قال الدكتور أحمد أبو شعرة عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، ومقرر اللجنة القانونية والتشريعية والتواصل السياسي والنيابي، أنه تسلم اليوم خطابا رسميا من النقابة العامة يفيد باستجابة وزارة الصحة لمطالبنا بزيادة أعداد أطباء الأسنان المكلفين إداريا من دفعة 2023.

وأشار أبو شعرة إلى أن هذا التحرك جاء بعد أن تقدم بطلب رسمي لمخاطبة إدارة التكليف بوزارة الصحة لفتح المجال أمام تعيين أكبر عدد ممكن من شباب الدفعة حرصًا على تحقيق العدالة وتوسيع فرص التكليف بما يخدم المصلحة العامة للقطاع الصحي.

وأكد أن النقابة في تواصل مستمر مع مسؤولي وزارة الصحة لمراجعة هذا الأمر وإعادة النظر في أعداد الحصر القادمة بما يضمن حقوق الأطباء الخريجين ويوفر لهم فرص عمل مناسبة.

واختتم: أود أن أطمئن زملائي الأطباء أن النقابة العامة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها وأننا لن ندخر جهدا في متابعة هذا الملف حتى نحقق أفضل ما يمكن لصالح شباب المهنة وصالح المجتمع