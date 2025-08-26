زيزو ينتظر موقف الأهلي قبل الذهاب إلى اتحاد الكرة في شكوى الزمالك

قال الإعلامي جمال الغندور، إن حتى هذه اللحظة، أحمد مصطفى زيزو لاعب النادي الأهلي، لم يحسم موقفه من الذهاب إلى اتحاد الكرة للاستماع لأقواله أمام اللجنة القانونية في شكوى الزمالك.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:” زيزو والمستشار الخاص به أشرف عبدالعزيز، تسلما إخطار رسمي من اتحاد الكرة، واللاعب في انتظار قرار الأهلي وفي حالة السماح له سيتواجد أمام اللجنة القانونية”.

وأضاف:” أما في حالة رفض الأهلي والتأكد من سلامة موقفه القانوني حال عدم الحضور، سيذهب المستشار أشرف عبدالعزيز بمفرده”.

وأكمل:” المستشار أشرف عبدالعزيز سيطلب غدًا الثلاثاء من اللجنة القانونية باتحاد الكرة الإطلاع على شكوى الزمالك للرد عليها”.

واستطرد الغندور:” زيزو متمسك بالحصول على مستحقاته المتأخرة، ومحاميه سيؤكد لاتحاد الكرة على عدم وجود أي مستندات تثبت وجود تحويلات بنكية من الزمالك لحساب اللاعب، وأن له مستحقات متأخرة لم يحصل عليها حتى الآن”.

واختتم:” محامي زيزو سيطالب الزمالك بتقديم مستندات وأدلة وعقد موقع من زيزو ، يثبت أنه وقع للأهلي قبل نهاية عقده مع الزمالك”.