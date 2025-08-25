قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضور حاشد.. جامع الفتوح بالهند يشهد أكبر تجمع لإحياء ذكرى المولد النبوي
الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا
بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها
اسكواد حلو سابق سِنُّه.. ماذا قال خالد الغندور عن تعادل الأهلي وغزل المحلة؟
بعد التعادل مع المحلة.. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بيراميدز
وظائف خالية بالبنك المركزي بقطاع الأمن السيبراني 2025
لسه لكم عين ومكملين.. تعليق بدرية طلبة بعد أنباء شطبها من نقابة المهن التمثيلية
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة حول أرض نادي الزمالك المسحوبة
فرصة نادرة.. تعادل مخيب للأهلي أمام غزل المحلة
هل يجوز التصدق بمال الديون لفقير؟.. أمين الإفتاء: يجب إعطاؤه لصاحبه
غاب من سنين.. المستكاوي يعلق على مشهد الجماهير في لقاء الأهلي والمحلة
طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن كيفية استخراج رخصة البناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد أن أعلنت وزارة التنمية المحلية في وقت سابق عن إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتسهيل على المواطنين.

أصدرت الوزيرة منال عوض في وقت سابق ، كتابًا دوريًا يختصر إجراءات الحصول على تراخيص البناء من 15 إلى 8 خطوات فقط.

هذا القرار  جاء بهدف تبسيط الإجراءات، وتحفيز النشاط العمراني، وتسهيل حياة المواطنين والمستثمرين، خصوصًا في المدن القائمة والمخططة، ما يمثل تحولًا حقيقيًا في تعامل الحكومة مع التراخيص البنائية.

خطوات الحصول على تراخيص البناء بعد إلغاء الاشتراطات

أوضح  الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة الخطوات الجديدة التي يجب على المواطن اتباعها لاستخراج رخصة البناء، حيث تتم عبر المراكز التكنولوجية والإدارات المعنية بشؤون التنظيم والتخطيط، دون الحاجة للرجوع للوحدات ذات الطابع الخاص أو الجامعات’، ولا يُشترط تقديم عقد مُشهر، بل يكفي تقديم ما يثبت الملكية.

كما توغر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على الترخيص، وذلك مقابل رسوم محددة.

المدة الزمنية لاستخراج التراخيص

وفقًا للتعديلات الجديدة، فإن المدة اللازمة للحصول على الترخيص لن تتجاوز 26 يوم عمل إذا لم تكن هناك وثيقة تأمين، بينما تصل إلى 40 يومًا في حالة اشتراط التأمين، ما يمثل اختصارًا كبيرًا مقارنة بالنظام السابق.

عدد الأدوار المسموح بها في 2025

بحسب قانون البناء الجديد، يتم تحديد الارتفاعات وفقًا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، مع الالتزام بضوابط التقاسيم وخطوط التنظيم.

 ويسمح القانون الجديد بإقامة نشاط تجاري وإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية، بشرط أن تقع على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار.

أما فيما يخص عدد الأدوار:

في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار فأكثر، يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار متكررة، بارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا.

في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر، يسمح بارتفاع يصل إلى ضعف عرض الشارع.

تقديم طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا

بدأت وزارة الإسكان في تفعيل خدمة تقديم طلبات تراخيص البناء بالمدن الجديدة إلكترونيًا عبر هيئة المجتمعات العمرانية، بداية من يناير الماضي، من خلال منصة إلكترونية مخصصة. 

هذه الخدمة تتيح للمواطنين رفع الرسومات الهندسية والمستندات، وسداد الرسوم دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات.

مميزات المنظومة الجديدة

  • تسريع الإجراءات بشكل واضح.
  • إلغاء الاشتراطات المعقدة السابقة.
  • اعتماد اللامركزية في إصدار التراخيص.
  • إتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء

الإجراءات تنقسم إلى جزئين:

أولًا: إصدار بيان صلاحية الموقع

  • التقديم للمركز التكنولوجي بصورة البطاقة وكروكي الموقع دون اشتراط عقد ملكية.
  • دفع رسوم الرفع المساحي.
  • إصدار بيان صلاحية خلال 5 أيام.
  • إجمالي المدة: 20 يومًا.

ثانيًا: استخراج ترخيص البناء

  • تقديم الطلب مرفقًا بتعاقد مع مهندس معتمد، والرسومات الهندسية والمستندات.
  • مراجعة الملف خلال 14 يومًا.
  • التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول وتسليم العقود.
  • تحديد الرسوم من لجنة مختصة خلال 10 أيام.
  • استلام الترخيص بعد سداد الرسوم خلال 48 ساعة.
