محافظ الغربية يضرب بيد من حديد ضد مخالفات بناء المعاطن على الأراضي الزراعية

شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على التعامل بمنتهى الحسم والصرامة مع أي محاولات بناء عشوائي أو إقامة معاطن للكتان على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تسمح تحت أي ظرف بتبوير الأراضي الزراعية التي تُعد ثروة قومية وغذاءً للأجيال القادمة، وأن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.

جهود محافظ الغربية

وفي استجابة سريعة لما تم رصده عبر مواقع التواصل من محاولات لإقامة المعاطن المخالفة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في عدد من قرى مراكز سمنود وزفتى، وجّه محافظ الغربية بشن حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية الامن استهدفت القرى المشار إليها، حيث تمكنت الحملة من إزالة مئات المعاطن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدًا أن أعمال الإزالة مستمرة على مدار الساعة لمنع عودة هذه التعديات مرة أخرى، وأن أي محاولة جديدة سيتم التصدي لها فورًا وبكل حزم.

ردع مخالفين البناء

وأكد المحافظ لن أسمح بضياع فدان واحد من الرقعة الزراعية، وأي تعدٍ سيتم التعامل معه بالإزالة الفورية والإحالة للنيابة المختصة، كما أن أي مسؤول يثبت تراخيه أو تقاعسه ستتم محاسبته بكل شدة”، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على تنفيذ القانون وحماية مقدراتها الزراعية.

كما أكد اللواء أشرف الجندي أنه أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المدن والوحدات المحلية ومديرية الزراعة بتكثيف المرور الميداني المستمر والتنسيق الكامل مع قوات الشرطة، لردع أي محاولات جديدة للبناء المخالف، على أن يتم رفع تقارير دورية لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة التي تتابع تنفيذ الإزالات أولاً بأول.

حملا إزالة التعديات

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن الحملات المكبرة التي انطلقت في قرى زفتى وسمنود ستظل مستمرة على مدار الساعة حتى القضاء التام على أي محاولات تبوير أو تعديات جديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.