السكة الحديد: خدمة Premium الجديدة كاملة العدد لليوم الثاني على التوالي

شهدت خدمة premium الجديدة التي أطلقتها هيئة السكك الحديد طلبا متزايدا من قبل الجمهور، إذ تم حجز جميع تذاكر العربة المخصصة لخدمة Premium، علي متن القطار رقم 905 / 916 الذي انطلق صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٢ اغسطس ٢٠٢٥ من محطة مصر الي الاسكندرية ما يعكس ثقة الجمهور في جودة الخدمة الجديدة.

وكانت "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" قد دشنت أمس الخميس، أولى رحلات خدمة "Premium" والتي تهدف إلى توفير مستوى استثنائي من الراحة والتميز للمسافرين إذ تتيح الخدمة تجربة سفر مميزة تبدأ من لحظة الوصول إلى المحطة، وتشمل:

- صالة انتظار مكيفة ومجهزة بالكامل في محطات الانطلاق، توفر خدمات الضيافة وشاشات العرض لراحة المسافرين.

- عربات مميزة تضم مقاعد مصممة لتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية خلال الرحلة.

- فريق متخصص لخدمة العملاء، متاح لتقديم الدعم والإجابة على أي استفسارات.

- كما يستفيد مستخدمو خدمة Premium من خصم خاص بقيمة 10% على المشتريات والخدمات في المنافذ التجارية داخل محطتي القاهرة وسيدي جابر.

ولتسهيل الوصول إلى الخدمة، أتاحت الهيئة الحجز من خلال قنواتها المختلفة، بما في ذلك تطبيقات الحجز الإلكترونية، وتؤكد الهيئة أن هذا الإطلاق يأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لتحديث منظومة السكك الحديدية، وتلبية تطلعات المسافرين لتقديم تجربة سفر أكثر راحة وكفاءة.