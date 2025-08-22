قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران.. هجوم إرهابي على دورية للشرطة في محافظة سيستان وبلوتشستان
المفوض العام لـ أونروا: المجاعة أصبحت أمرا واقعا في مدينة غزة
الاحتلال يوسع دائرة القصف شمال مدينة غزة ويدفع السكان للنزوح غربا.. تفاصيل
مفتي عام السعودية: تبرع ولي العهد بالدم تجسيد للقدوة الحسنة في العمل الإنساني
ننشر.. نتائج مسابقة هواة التصوير الفوتوغرافي للتراث الثقافي المغمور بالمياه
رغم إقرار الأمم المتحدة.. الاحتلال يكذب: لامجاعة في غزة
تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
زياد برجي يتألق بسهرة طربية في العلمين الجديدة بحضور بشرى ورنا سماحة
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية
مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شبكات انحدار الصرف الصحي
الكتابة إيمان صلاح تكشف بداياتها وتجربتها في الكتابة والدوبلاج
حماس: ندعو إلى تحرك فوري للأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الحرب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

السكة الحديد: خدمة Premium الجديدة كاملة العدد لليوم الثاني على التوالي

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

شهدت خدمة premium الجديدة التي أطلقتها هيئة السكك الحديد طلبا متزايدا من قبل الجمهور، إذ تم حجز جميع تذاكر العربة المخصصة لخدمة Premium، علي متن القطار رقم 905 / 916 الذي انطلق صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٢ اغسطس ٢٠٢٥ من محطة مصر الي الاسكندرية ما يعكس ثقة الجمهور في جودة الخدمة الجديدة.

وكانت "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" قد دشنت أمس الخميس، أولى رحلات خدمة "Premium" والتي تهدف إلى توفير مستوى استثنائي من الراحة والتميز للمسافرين إذ تتيح الخدمة تجربة سفر مميزة تبدأ من لحظة الوصول إلى المحطة، وتشمل:

- صالة انتظار مكيفة ومجهزة بالكامل في محطات الانطلاق، توفر خدمات الضيافة وشاشات العرض لراحة المسافرين.

- عربات مميزة تضم مقاعد مصممة لتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية خلال الرحلة.

- فريق متخصص لخدمة العملاء، متاح لتقديم الدعم والإجابة على أي استفسارات.

- كما يستفيد مستخدمو خدمة Premium من خصم خاص بقيمة 10% على المشتريات والخدمات في المنافذ التجارية داخل محطتي القاهرة وسيدي جابر.

ولتسهيل الوصول إلى الخدمة، أتاحت الهيئة الحجز من خلال قنواتها المختلفة، بما في ذلك تطبيقات الحجز الإلكترونية، وتؤكد الهيئة أن هذا الإطلاق يأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لتحديث منظومة السكك الحديدية، وتلبية تطلعات المسافرين لتقديم تجربة سفر أكثر راحة وكفاءة.

