قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيضان زانكلين الضخم.. قصة حدث ضخم غير مسار البحر المتوسط
مباحثات بين بوتين ونتنياهو حول 3 قضايا مهمة
السفير الأردني يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"
قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة
مصر الحاضر تنتصر.. تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي علي فوز خالد عناني في اليونسكو
ترتيب الدوري.. المصري يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي ثالثا
الصليب الأحمر في غزة: نسعى إلى تقديم ضمانات لتبادل المحتجزين والأسرى
شعبة السيارات تكشف تفاصيل هامة حول انخفاض الأسعار
مبروك لمصر.. تعليق يحيى الفخراني على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو
عودة إمام عاشور لـ الأهلي تقترب بعد تحسن حالته الصحية
محافظ القاهرة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
وزير الخارجية: دعم الرئيس السيسي ساهم في تحقيق الفوز الكاسح بانتخابات اليونسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير حجازي: انتخاب العناني مديرا لليونسكو يبرز الاحترام الدولي لمصر ودبلوماسيتها النشطة

خالد العناني
خالد العناني
هاني حسين

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو؛ يُعد إنجازًا عظيمًا لمصر، وتكريمًا لمكانتها الدولية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الأبعاد"، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية أحسنت اختيار مرشحها، مشيرًا إلى أن الجهود الدبلوماسية بمختلف مستوياتها – من الرئاسة ووزارة الخارجية إلى البرلمان – ساهمت في دعم العناني وحشد التأييد له حتى تحقق هذا الفوز التاريخي.

وأشار إلى أن انتخاب مرشح مصر بهذا القدر من التوافق والإجماع؛ يُبرز الاحترام الدولي لمصر ولدبلوماسيتها النشطة.

وقال حجازي إن الدكتور خالد العناني يُعد نموذجًا مرموقا للعالم المثقف وصاحب الخبرة الواسعة في مجالات الآثار والسياحة، إذ يمتلك من المعرفة والقدرات اللغوية والثقافية ما يؤهله للتعبير عن مصر وحضارتها ومكانتها، وكذلك عن الدول العربية والإفريقية داخل المنظمة الأممية.

وأشار إلى أن هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها المجتمع الدولي تجعل الحاجة ماسة إلى قيادة واعية داخل اليونسكو قادرة على تمثيل صوت العالم الثالث، وتعزيز قيم التعاون والسلام والتفاعل الحضاري بين الأمم.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن منظمة اليونسكو تُعد منبرًا عالميًا مهمًا للحوار حول قضايا الثقافة والتعليم والتنمية، بما في ذلك القضايا البيئية والمائية.

وأكد أن مصر بوجود العناني داخل المنظمة؛ ستكون أكثر قدرة على الإسهام في صياغة السياسات الثقافية الدولية، وتعزيز الحضور العربي والإفريقي في هذه المؤسسة التي طالما احتكر الغرب قيادتها على مدار عقود.

العناني اخبار التوك شو مصر خالد العناني القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

كاميرا آيفون 17 برو ماكس

مقارنة شاملة بين عمالقة التصوير.. كاميرا آيفون 17 برو ماكس وجالكسي إس 25 ألترا

سيارة شرطة تسير دون سائق لرصد الجرائم

شاهد| سيارة شرطة تسير دون سائق لرصد الجرائم

نشرة السيارات

أخبار السيارات| ميتسوبيشي تنافس رينو بسيارة كولت.. وبيجو 2008 عائلية بـ700 ألف جنيه

بالصور

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو
تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو
تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو

ودعه إلى الأبد .. طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية
ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية
ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر

فيديو

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد