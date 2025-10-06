السفير حجازي: انتخاب العناني مديرا لليونسكو يبرز الاحترام الدولي لمصر ودبلوماسيتها النشطة

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو؛ يُعد إنجازًا عظيمًا لمصر، وتكريمًا لمكانتها الدولية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الأبعاد"، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية أحسنت اختيار مرشحها، مشيرًا إلى أن الجهود الدبلوماسية بمختلف مستوياتها – من الرئاسة ووزارة الخارجية إلى البرلمان – ساهمت في دعم العناني وحشد التأييد له حتى تحقق هذا الفوز التاريخي.

وأشار إلى أن انتخاب مرشح مصر بهذا القدر من التوافق والإجماع؛ يُبرز الاحترام الدولي لمصر ولدبلوماسيتها النشطة.

وقال حجازي إن الدكتور خالد العناني يُعد نموذجًا مرموقا للعالم المثقف وصاحب الخبرة الواسعة في مجالات الآثار والسياحة، إذ يمتلك من المعرفة والقدرات اللغوية والثقافية ما يؤهله للتعبير عن مصر وحضارتها ومكانتها، وكذلك عن الدول العربية والإفريقية داخل المنظمة الأممية.

وأشار إلى أن هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها المجتمع الدولي تجعل الحاجة ماسة إلى قيادة واعية داخل اليونسكو قادرة على تمثيل صوت العالم الثالث، وتعزيز قيم التعاون والسلام والتفاعل الحضاري بين الأمم.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن منظمة اليونسكو تُعد منبرًا عالميًا مهمًا للحوار حول قضايا الثقافة والتعليم والتنمية، بما في ذلك القضايا البيئية والمائية.

وأكد أن مصر بوجود العناني داخل المنظمة؛ ستكون أكثر قدرة على الإسهام في صياغة السياسات الثقافية الدولية، وتعزيز الحضور العربي والإفريقي في هذه المؤسسة التي طالما احتكر الغرب قيادتها على مدار عقود.