قيادي بالجبهة الوطنية مهنئا العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو: «مصدر فخر لمصر»

تقدم عمرو غلاب، الأمين المساعد لأمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، بالتهنئة إلى الدكتور خالد العنانى، بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات منظمة اليونسكو، وذلك بعد حصوله على 55 صوتاً من أصل 57، ليشغل منصب المدير العام للمنظمة الأممية.

وأكد غلاب على أن هذا الفوز التاريخي، الذي جسدته صناديق الاقتراع بإرادة دول العالم، ليس مجرد نجاح شخصي مذهل للدكتور العنانى، بل هو تتويج لمسيرة مصر الحضارية العريقة، وتأكيد صارخ على ريادتها الثقافية والفكرية على الخريطة العالمية، فهو إنجاز يعكس بحق المكانة الدولية التي تعتليها مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جعلت من الكفاءة والعلم معيارا للتمثيل المشرف للأمة.

كما أكد أن حصول مصر على هذه الثقة الدولية الساحقة هو برهان لا يدع مجالا للشك على ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية القادرة على قيادة أهم المنظمات الدولية بخبرة واقتدار، وهو انتصار لكل مصر ولكل العرب وأبناء القارة الأفريقية، حيث يعلو صوتنا من جديد في المحافل الدولية محملا برسالة ثقافة السلام والحوار وصون التراث الإنساني.