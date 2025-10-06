برلماني: فوز العناني بانتخابات اليونسكو تأكيد جديد على ريادة مصر الثقافية عالمياً

أعرب النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، عن خالص تهنئته للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو، وحصوله على 55 صوتاً من أصل 57، وانتخابه مديراً عاماً للمنظمة، مؤكدا أن هذا الإنجاز التاريخي يُجسد المكانة الحضارية لمصر، ويُعزز سجلها الدبلوماسي والثقافي على الساحة الدولية.

وأكد حسين أن هذا الفوز لم يأت من فراغ، بل هو انعكاس مباشر لثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، وقدرتها على الجمع بين العلم والخبرة والتفاني في خدمة قضايا الثقافة والتراث الإنساني. وأضاف أن انتخاب الدكتور العناني هو انتصار لمصر وللشعوب العربية والأفريقية التي تجد في هذه النتيجة صوتاً معبّراً عنها في واحدة من أهم المنظمات الدولية.

وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد دوراً مؤثراً لمصر عبر الدكتور العناني في تعزيز الحوار الثقافي العالمي، وحماية التراث الإنساني، بما يليق بتاريخ مصر العريق وحضارتها الممتدة، مؤكداً أن البرلمان المصري يثمن هذا الإنجاز ويدعم كل ما من شأنه أن يرسخ حضور مصر الريادي في المحافل الدولية.